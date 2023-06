Les joueurs de l’OL fêtant le premier but contre Reims (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Le CIES, l’observatoire du football, a classé, ce mercredi, les 100 clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux. L'OL est 41e.

Le Centre International d'Étude du Sport a profité de la trêve estivale pour livrer son bilan. L'observatoire du football a publié, ce mercredi, le top 100 des clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Ce classement prend en compte les abonnés sur les différentes plateformes : Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Autrefois railler par ses propres supporters, la communication de l'OL a évolué depuis maintenant un an. Avec la prise de pouvoir de John Textor, l'OL peut maintenant compter parmi ses abonnés de nombreux fans de Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek, soucieux de se tenir informés de l'actualité lyonnaise.

11,1 millions d'abonnés

Comme l'année passée, les trois premières places du classement sont occupées, dans l'ordre, par le Real Madrid (363 millions de suiveurs), le FC Barcelone (342 millions) et Manchester United (206 millions). Au pied du podium des clubs les plus suivis du monde, Paris (187 millions d'abonnés) domine largement en France. Monaco (20,8 millions) et Marseille (18,3 millions) suivent le PSG. De son côté, Lyon conserve sa quatrième place sur le plan national. Les réseaux sociaux lyonnais ont gagné 2,1 millions de suiveurs par rapport à l'année dernière et pointe à la 41e place du classement mondial.