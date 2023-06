Après les propos polémiques de Gérard Collomb, Habib Bamogo (ex-Montpellier) nie tout arrangement avec l'OL en 2003.

Le Montpellier - OL de 2003 est brutalement sorti de l'oubli dans lequel il avait été plongé depuis deux décennies par la plupart des suiveurs de la Ligue 1. Un match anodin pour beaucoup, mais resté dans la légende du club lyonnais qui décroche, ce soir-là, son deuxième titre de champion de France. Dans les colonnes de Lyon Décideurs, Gérard Collomb a eu une manière bien à lui de rendre hommage à Jean-Michel Aulas en évoquant cette rencontre.

Les joueurs démentent

Après Sidney Govou et Cédric Barbosa, Habib Bamogo a tenu à nier tout arrangement entre l'OL et Montpellier. "C'est archi-faux, a confié Habib Bamogo à Eurosport. Je m'en rappelle très, très bien de ce match-là. Nous, les joueurs, on n'a jamais entendu parler de ça. Ni Gérard Bernardet, ni aucun adjoint, ne nous a dit de lever le pied. On avait joué à fond. Lyon avait la possession et c'était logique." L'ancien attaquant de Marseille, Nice et Nantes avait ouvert le score de ce match lors du premier quart d'heure, avant que l'OL n'égalise grâce à un but de Juninho. Actuellement recruteur pour Everton, Habib Bamogo met encore un peu plus de doutes sur des déclarations qui semblaient assez éloignées de la réalité, si l'on en croit les protagonistes.