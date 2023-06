Genesio (ex-OL) dans le viseur de Naples

Naples cherche le successeur de Luciano Spelletti, le nom de Bruno Genesio se serait ajouté à la short-list du club italien.

Après Rudi Garcia et Christophe Galtier, Bruno Genesio serait dans le viseur de Naples. Selon RMC Sport, Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, aurait coché le nom de l'entraîneur rennais pour succéder à Luciano Spalletti. L'ancien Lyonnais est encore sous contrat avec le Rennes jusqu'en 2025 et a été confirmé par sa direction à la tête de l'équipe pour la saison prochaine. Le Napoli reste sur une saison extraordinaire avec la victoire du Scudetto et un quart de finale de Ligue des Champions. Bruno Genesio quant à lui court toujours après son premier titre en tant qu'entraîneur principal et pourra peut-être trouver son bonheur de l'autre côté des Alpes.

L'entraîneur de 56 ans quitte l'OL en 2019. Il rejoint quelques semaines plus tard la Chine et le club de Beijing Guoan. Il ne dirigera le club de Pékin que durant une saison et demie. En mars 2021, Bruno Genesio signe au Stade Rennais où son directeur sportif et ami Florian Maurice a pris fonctions, quelques mois plus tôt. Les deux Gones ont mené le club breton à la 4e de Ligue 1 cette saison.