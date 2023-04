Anthony Lopes a joué son 450e match avec l’OL contre l’OM (1-2)

De nouveau titulaire dans les buts lyonnais dimanche soir (1-2), Anthony Lopes a passé un cap symbolique face à l’OM. Le gardien a joué son 450e match avec son club formateur.

Il va devoir encore cravacher pour s’installer tout en haut, mais Anthony Lopes se rapproche chaque journée un peu plus du podium. Celui des joueurs les plus capés dans l’histoire de l’OL. Actuellement cinquième, le gardien doit encore patienter pour rattraper Fleury Di Nallo et ses 494 matchs, mais avec désormais 450 rencontres à son compteur, Lopes peut logiquement espérer monter sur ce podium à l’issue de la fin de son contrat en juin 2025. Le portier lyonnais n’en est pas encore là, mais a franchi une nouvelle barre symbolique dimanche soir face à l’OM (1-2).

Titularisé dans le but lyonnais dans la défaite (1-2) contre l'OM, Anthony Lopes a donc disputé son 450e match toutes compétitions confondues avec son club formateur. Un total qui le reste à la 5e position des plus capés, mais qui l’inscrit un peu plus dans l’histoire de son club de cœur. Il aimerait certainement conjuguer cette fidélité avec un trophée, mais depuis dix ans, il fait les beaux jours de l’OL. Avec 40 unités de retard sur Yves Chauveau (490) et 44 sur Fleury Di Nallo (494), Anthony Lopes devrait logiquement monter sur le podium d'ici à la fin de saison prochaine. Pour ce qui est de supplanter Grégory Coupet (519) et Serge Chiesa (542), c’est une autre histoire.