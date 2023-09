Au vu du début de saison de l'OL, la question du maintien fait tout doucement son chemin. Nicolas Puydebois, notre consultant, tient à mettre en garde toutes les composantes du club.

La situation n'est pas encore dramatique, mais méfiance. 17e après six journées, l'OL n'a pas encore remporté la moindre rencontre, et ne compte que deux points. Relégable, il vit une crise rarement traversée au cours des années précédentes. Nicolas Puydebois a fait part de son inquiétude sur la suite de l'exercice 2023-2024.

Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones lundi, l'ancien gardien rhodanien a noté beaucoup de maux. "Je persiste. Par rapport au contenu des rencontres, on voit que plus ça avance, plus les joueurs sont battus dans les duels, l'intensité, l'envie, dans la réaction, et tout ça, ce n'est pas une question de qualité technique, c'est l'état d'esprit. On s'aperçoit d'un glissement vers le bas de cet état d'esprit, a-t-il observé. Actuellement, l'encéphalogramme est plat."

"Il y a 11 joueurs, mais ils ne forment pas un collectif"

Il poursuit. "C'est ça qui m'inquiète à l'instant T, ce côté apathique, voir les gars ne pas réussir à sortir de leur zone de confort, à mettre plus d'intensité dans les duels et les courses, a énuméré notre consultant. Il ne joue pas ensemble, on sent qu'il y a 11 individus sur le terrain, mais qui ne forment pas un collectif [...] Comme ce sont les footballeurs qui ont le pouvoir, j'ai peur que s'ils n'adhèrent par à ce que souhaite mettre en place Fabio Grosso, le club se dirige vers de grandes désillusions."

Selon le triple champion de France (de 2003 à 2005), l'Olympique lyonnais serait bien inspiré de rester humble, en franchissant petit à petit les marches vers des jours meilleurs. "John Textor dit qu'il faut être européen à la fin de la saison, avançons étape par étape. D'abord sortir du marasme, regagner de la confiance et des matchs, pour ensuite réadapter l'objectif si on voit qu'on est mieux. Mais aujourd'hui, le plus important selon moi, c'est de se maintenir, a affirmé Nicolas Puydebois. On a vu trop de club dire que ça n'arrivait pas qu'aux autres descendre. On voit le déclassement au fur et à mesure..." Bordeaux, et bien sûr Saint-Etienne, peuvent en témoigner.