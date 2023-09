OL : "Les joueurs n'en font pas assez", estime Caqueret

Maxence Caqueret célèbre son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Maxence Caqueret est revenu sur la crise que traverse actuellement l'OL. Dans cette situation, le milieu de terrain souhaite que le groupe se responsabilise.

A l'image du reste de l'équipe, hormis Anthony Lopes, Maxence Caqueret a manqué son match à Brest samedi (1-0). L'ancien capitaine de l'équipe de France Espoirs rate globalement son début d'exercice 2023-2024, tout comme l'OL, aujourd'hui 17e et avant-dernier de Ligue 1.

Après six journées, le bilan est catastrophique, et cela inquiète forcément pour la suite. "Nous sommes déjà passés à côté l'an dernier, donc je m'attendais à attaquer cette saison d'une autre façon, avec une nouvelle dynamique, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Les statistiques font peur", a-t-il reconnu dans un entretien accordé à Canal +.

"Grosso est venu avec un discours très simple"

Au cours de cet échange, le footballeur de 23 ans a surtout responsabilisé le groupe. "Pour moi, le souci c'est que les joueurs n'en font pas assez. A ce stade-là, c'est à nous d'avoir cette connexion pour essayer de mobiliser tout le monde, a-t-il affirmé. Fabio Grosso est venu avec un discours très simple, conquérant, en disant qu'en défendant bien ensemble, on attaquerait plus facilement, et je suis d'accord avec ça." Il faut maintenant que lui et ses coéquipiers appliquent cela sur le terrain, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici, justifiant très largement le classement de l'Olympique lyonnais.