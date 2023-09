L’OL se cherche des meneurs

Dans la situation actuelle de l’OL, chacun doit prendre les responsabilités qui lui incombent afin d’espérer une sortie de crise. En première ligne, les cadres du vestiaire, qui sont censés montrer l’exemple sur et en dehors du terrain.

Le mercato, les sanctions de la DNCG puis le cas Laurent Blanc ont un temps évité que leur cas soit mis sur le devant de la scène. Mais après six journées disputées, aucune victoire, une 17e place et un changement d’entraîneur, les joueurs de l’OL ne peuvent désormais plus se cacher. Le revers à Brest (1-0) pour la première sur le banc de Fabio Grosso a exposé les lacunes de beaucoup, et principalement des cadres de ce groupe, ceux dont le rôle est de guider les autres vers le succès.

Sauf qu’actuellement, ces meneurs ne remplissent par cette tâche, voire pire, affaiblissent l’équipe par leurs prestations. “Cela fait des semaines qu’ils viennent en conférence de presse pour dire que c’est inadmissible, que ça doit changer, mais derrière, il n’y a pas de cohérence entre leurs propos et leurs actes, s’est agacé notre consultant Nicolas Puydebois dans TKYDG lundi. A un moment donné, il va falloir prendre ses responsabilités, car pour faire valoir ses droits, il y a du monde, mais pour répondre à ses devoirs, il en faut plus dans le caractère, dans l’action…”

Parce qu'au-delà de ce que va essayer d’apporter l’ancien défenseur, avec l’aide de son staff, un retour des bons résultats passera inévitablement par un autre visage des footballeurs rhodaniens. “C’est la force de caractère des joueurs qui va faire la différence pour faire sortir le club du marasme dans lequel il est. C’est là qu’on voit ce qu’ils ont en eux et l’état d’esprit des hommes. Or, ce sont les hommes qui vont faire pencher la balance, pas le très bon sportif, le talentueux, a affirmé l’ex-gardien de but. Car si ce dernier n’a pas le bon état d’esprit, il va tirer le groupe vers le bas.”

Des cadres perdus

Aujourd’hui, on remarque que ces cadres semblent désemparés, perdus, et qu’ils ne savent pas comment procéder pour rebondir. La réponse d’Alexandre Lacazette à la presse après le revers brestois en est le parfait exemple. “C’est un aveu de faiblesse sa manière de s’exprimer. C’est une situation nouvelle pour lui et il ne veut pas s’y confronter. Il a peur de déraper en disant ce qu’il pense vraiment. Il n’a pas de solution, ça se sent dans sa déclaration, a noté Nicolas Puydebois. Or, c’est à lui, et à d’autres aussi, d’en trouver car il a un statut particulier. Mais pour l’instant, l’encéphalogramme est plat. Lui et les tauliers, Tolisso, Lopes et même Caqueret, doivent prendre le taureau par les cornes et assumer ses responsabilités sur et en dehors du terrain.”

Mais comment faire passer son message si sur la pelouse, vous ne répondez pas présent ? Sur ce premier bloc du championnat, Corentin Tolisso, mais il n’est pas le seul, n’est que l’ombre de lui-même. Sa performance indigente en Bretagne samedi n’est pas digne du statut qu’il possède dans le vestiaire. “Si les jeunes doivent prendre exemple sur son comportement, son attitude pendant la rencontre, ce n’est pas la bonne chose à montrer, a confié le triple champion de France avec l’OL (2003 à 2005). Pour l’instant, lui, Lacazette et Caqueret ne font pas un bon début de saison, ce ne sont pas les meneurs que j’attends dans l’état d’esprit. Clinton Mata est le seul au niveau auquel je l’attendais.”

Verra-t-on une évolution positive à ce sujet au fil des semaines avec la progressive intégration de la méthode Grosso ? Il faut l’espérer pour l’Olympique lyonnais, car dans le cas contraire, aucune remontée au classement ne sera possible.

Grosso veut des joueurs qui agissent

L’entraîneur italien lui reste combatif, mais il demande à ses troupes d’agir plutôt que de parler. “Je veux travailler, rester avec eux. Il faut assumer les responsabilités, savoir qu'on peut faire mieux. Pas en le disant, mais en le faisant. Les joueurs ont été courageux, mais notre intensité a été trop basse. On n'a pas gagné beaucoup de duels, a-t-il regretté après la défaite du week-end dernier. Il faut qu'on grandisse sur ces situations-là, et on va bosser pour le faire. On sait où on se trouve, c'est un moment difficile. Ça ne va pas changer dans une, deux ou trois semaines. Il faut du temps. Ce sera un parcours très compliqué.”

En ce début de période automnale, l’OL n’a plus le temps. Les membres influents du groupe, ou d’autres émergents, vont devoir se retrousser les manches et faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Le classement fait qu’actuellement, la formation lyonnaise est dos au mur, et sans cette prise de conscience collective, il ne faut pas exclure une catastrophe à l’issue de l’exercice 2023-2024. “J’aurais tendance à dire que l’heure est grave. On peut faire partie de la charrette à un moment ou à un autre, surtout quand on compare avec ce qu’a montré Brest samedi, a prévenu Nicolas Puydebois. Il y a un monde d’écart entre les deux équipes.” Et combler ce déficit passera notamment par les leaders, peut-être avec le retour de Dejan Lovren.