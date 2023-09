OL : avec 7 Fenottes, la France affronte Autriche (18h30)

Bien lancée dans la Ligue des nations, l'équipe de France féminine se rend en Autriche pour le 2e match. Sept Fenottes sont dans le groupe.

Fournisseur très important de l'équipe de France féminine, l'OL scrutera attentivement le match entre l'Autriche et les Bleues ce mardi à 18h30. Le staff des Fenottes, Sonia Bompastor en tête, voudra s'assurer que les sept joueuses retenues par Hervé Renard finiront le rassemblement sur pied et sans pépin physique.

Avec PSG - OL en ligne de mire

On parle ici de Selma Bacha, Wendie Renard, Griedge Mbock, Amel Majri, Vicki Becho, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer. Hormis Majri, elles ont toutes joué au moins quelques minutes vendredi face au Portugal (2-0), avec notamment un but de Bacha en fin de partie. La donne devrait être plus ou moins la même pour le duel de ce 26 septembre. A six jours du choc à Paris le dimanche 1er octobre, il faudra que les Rhodaniennes évitent les blessures, tout en se montrant performantes en sélection.

Avec trois points, les Françaises sont bien parties dans la poule deux de cette nouvelle compétition. Premières, elles se déplacent chez les Autrichiennes, qui ont tenu en échec la Norvège, certes privée d'Ada Hegerberg (1-1), dans le cadre de la première journée.