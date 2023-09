Ligue 1 : François Letexier choisi pour Reims - OL

François Letexier, arbitre de Ligue 1 (Photo by Valery HACHE / AFP)

L'OL se rendra à Reims dimanche 1er octobre à 13 heures. L'affiche a été confiée à l'arbitre François Letexier.

Enfin un premier succès à se mettre sous la dent ? Dimanche, à l'heure du repas (13 heures) l'OL défiera Reims au stade Auguste Delaune pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Avec un bilan et quatre défaites et deux nuls, les joueurs de Fabio Grosso occupent une préoccupante 17e place, avec de grosses lacunes affichées et peu de points positifs observés. Cette rencontre face aux Rémois sera dirigée par François Letexier.

Il a arbitré les deux matchs contre le PSG l'an passé

Arbitre 34 ans, mais déjà très expérimenté, il est bien connu des Lyonnais pour avoir officié lors de 20 rencontres des Rhodaniens au cours de sa carrière. Durant l'exercice 2022-2023, il avait été choisi pour être aux commandes de cinq matchs des coéquipiers d'Alexandre Lacazette, dont les deux chocs contre le PSG, et la dernière fois, face à Toulouse, mi-avril. On notera aussi sa présence au sifflet de l'affiche au Vélodrome en novembre 2022 (1-0 pour Marseille).

Dans sa tâche, Letexier sera aidé par Mehdi Rahmouni et Philippe Jeanne. La vidéo revient elle à Mathieu Vernice et Bruno Coué. Enfin, en cas de problème d'un des membres du corps arbitral, il sera remplacé par Karim Abed.