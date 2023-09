Christiane Endler avec le Chili (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

La trêve internationale s'est conclue avec un deuxième succès du Chili et de Christiane Endler ce mardi. Une victoire 2 à 1 contre la Nouvelle-Zélande.

Une deuxième manche qui sourit aussi au Chili. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Chiliennes avaient entamé leur double confrontation face à la Nouvelle-Zélande par un succès net, 3 buts à 0. Pour Christiane Endler et ses coéquipières, ce stage de septembre se terminait ce mardi avec le dernier match, et celui-ci fut plus accroché.

Un but dans le temps additionnel

A égalité à la pause, les deux équipes se sont départagées en seconde période. Ce sont d'abord les Sud-Américaines qui ont ouvert la marque grâce à Yanara Aedo (56e). Les Néo-Zélandaises pensaient avoir fait le plus dur lorsque Betsy Hassett a trompé la gardienne rhodanienne sur penalty à la 81e (1-1). Mais c'est finalement la Roja qui a obtenu la victoire dans cette rencontre amicale avec une réalisation de Karen Araya dans le temps additionnel (2-1, 90e+4).

Désormais, place au voyage de retour puis à la préparation du duel à Paris pour Endler, qui sera très attendue dimanche 1er octobre pour le choc face au PSG en championnat (21 heures).