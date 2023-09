Saint-Priest - OL : jour de derby pour la réserve

Ce mercredi à 20 heures, la réserve de l'OL se rend au stade Jacques Joly de Saint-Priest afin de disputer le derby comptant pour la 4e journée de National 3.

Exceptionnellement, le groupe de Gueïda Fofana joue en semaine. En effet, prévue initialement le samedi 23 septembre, la rencontre face à Saint-Priest a été reportée comme nous vous l'avions indiqué précédemment. L'affiche entre les deux clubs lyonnais se déroulera donc ce mercredi 27 septembre à 20 heures au stade Jacques Joly.

Le derby rentre dans le cadre de la 4e journée du championnat de National 3. Une compétition dans laquelle les San-Priots sont plutôt bien partis puisqu'ils comptent six points après trois journées, soit un de plus que les jeunes Rhodaniens. Ces derniers sont tout de même invaincus jusqu'à présent, avec une victoire et deux nuls.

Dernier match le 16 septembre

Un succès chez le voisin permettrait à Chaïm El Djebali et ses coéquipiers de grimper à la 4e place, à égalité avec Lyon-La Duchère (huit unités). Néanmoins, il faudra vite se remettre dans le rythme car les joueurs l'OL n'ont plus joué depuis leur voyage victorieux à Londres le 15 septembre pour la première journée de la Premier League International Cup (3-1 contre Chelsea).

En N3, il faut remonter jusqu'au 9 septembre et un résultat nul face à Vaulx-en-Velin pour retrouver la trace d'une rencontre de l'effectif Pro 2. A noter que le choix a été fait de ne pas prévoir de match amical le week-end dernier, le staff ayant plutôt misé sur du repos.