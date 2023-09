Après la réception de Lorient et une nouvelle trêve internationale de quinze jours, l'OL affrontera Clermont pour le compte de la 9ᵉ journée de Ligue 1. La rencontre a été fixée au dimanche 22 octobre à 20h45.

L'OL connaît la date et horaire de son 9ᵉ match en Ligue 1. Confrontés au Stade Reims (le dimanche 1er) et le FC Lorient (le dimanche 08), les hommes de Fabio Grosso savent désormais quand ils auront à faire à Clermont pour leur troisième match du mois d'octobre. Les Clermontois viendront en effet rendre visite aux Rhodaniens à Décines le dimanche 22 octobre pour une affiche qui se tiendra en prime time à 20 heures 45. La chaîne Prime Video diffusera cette partie. Ce sera par ailleurs la cinquième fois que les Lyonnais joueront une rencontre de L1 à ce créneau le week-end après Strasbourg (J1), Nice (J3), Paris (J4) et Le Havre (J5). Lors de l'exercice précédent, les Auvergnats étaient venus l'emporter sur la plus petite des marges (0-1).

Avant de se déplacer dans le Finistère pour y défier le Stade Brestois ce week-end (samedi 23 septembre à 21h), les partenaires d'Anthony Lopes comptent seulement deux points au compteur après cinq matchs de championnat. Ils sortent d'un nul face au Havre (0-0). Mais, l'OL compte bien l'emporter en terres bretonnes pour la première de l'ancien joueur passé par le club entre 2007 et 2009.