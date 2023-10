Reims - OL : qui pour accompagner Lopes, Tagliafico et Cherki ?

Vendredi, Fabio Grosso a annoncé trois joueurs comme titulaires certains pour Reims - OL. A leurs côtés, le flou persiste même si l’entraîneur italien a insisté sur le besoin d’être solide.

Quand certains doivent attendre jusqu’à la causerie d’avant-match pour savoir s’ils seront titulaires ou non, Anthony Lopes, Nicolas Tagliafico et surtout Rayan Cherki sont libérés de ce poids. Depuis vendredi, ils savent tous trois qu’ils seront sur la pelouse au coup d’envoi de Reims - OL ce dimanche à 13h. En conférence de presse, Fabio Grosso avait vendu la mèche et laisse un certain mystère autour des huit autres joueurs qui composeront son onze de départ. Une chose est sûre, l’entraîneur lyonnais veut une équipe qui joue ensemble, mais aussi qui se montre costaude.

Après la déroute à Brest, certains changements étaient espérés, mais Grosso ne devrait pas tout chambouler. Certaines mises en place tactiques ont été essayées durant la semaine, mais la tendance voudrait que les lignes ne bougent qu’à un élément près. Devant, Alexandre Lacazette est forcément absent suite à sa suspension et Mama Baldé a toutes les chances de pouvoir se rattraper de son entrée ratée à Brest. Il devrait faire équipe avec Ernest Nuamah et Rayan Cherki, qui retrouve une place de titulaire, mais très certainement sur un côté.

Enfin la première titularisation d'Alvero ?

C’est surtout dans l’entrejeu que les supporters lyonnais espèrent voir Fabio Grosso faire jouer la concurrence. Corentin Tolisso est encore loin de son niveau quand Maxence Caqueret affiche certaines limites. Avec la blessure de Paul Akouokou, Skelly Alvero devrait cette fois connaitre sa première titularisation en Ligue 1, mais derrière les solutions ne sont pas non plus légions pour remplacer les deux Lyonnais de naissance. Maitland-Niles donne l’impression de ne toujours pas s’être fondu dans son nouvel environnement tandis que Johann Lepenant prend son mal en patience.

Un statu quo pourrait donc faire les affaires de Tolisso et Caqueret dont une réaction d’orgueil est forcément attendue. Dans l’arrière-garde, Mamadou Sarr a été testé durant la semaine, mais on voit mal Grosso lancer le jeune Lyonnais alors qu’il répète vouloir de l’expérience et de la solidité. À l’heure actuelle, Sarr n’a qu’un des deux prérequis de son coach. À son avantage dans l’axe, Mata devrait glisser à droite pour permettre à Caleta-Car de retrouver le onze.

La composition probable de l’OL : Lopes - Mata, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Alvero, Tolisso - Nuamah, Baldé, Cherki