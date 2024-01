À la recherche d’un milieu, l’OL a vu Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) décliner la proposition. Le club lyonnais continuerait d’explorer en Premier League avec la piste Orel Mangala (Nottingham Forest).

Comme à chaque mercato, la piste d’un milieu de terrain est érigée comme une priorité du mercato de l’OL. Comme à chaque période de transferts, l’objectif prend du temps et les jours s’égrènent sans que des arrivées se fassent. Cet hiver, Nemanja Matic a rejoint les rangs lyonnais ces dernières heures, mais le club lyonnais n’en a pas fini avec ce renforcement de l’entrejeu. Les prestations de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso poussent la cellule de recrutement à explorer une autre piste. L’une d’elles menait à Pierre-Emile Hojbjerg, le milieu de terrain de Tottenham. Le Danois cochait toutes les cases avec de l’expérience, un abattage de tous les instants et le petit plus, le fait d’être francophone.

Malheureusement, le milieu a choisi de rester aux Spurs comme l’a annoncé son avocat ce lundi. Néanmoins, l’OL continue de regarder en Premier League comme avancé par nos confrères de L’Équipe. David Friio et la cellule de recrutement travailleraient également sur le dossier Orel Mangala. Le Belge de 25 ans, sous contrat jusqu'en juin 2026, a disputé 19 matches de Premier League cette saison avec Nottingham Forest (1 but) et est international chez les Diables Rouges depuis 2022 (12 sélections). Son profil pourrait être complémentaire de Matic puisqu’il peut jouer comme un 6 ou en 8.