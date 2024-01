L’OL a la pression avant l’OM, quid du mercato hivernal ?

Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est revenu dans les grandes largeurs sur la défaite de l’OL contre Rennes (2-3). Avec Emmanuel Biron, le mercato et la suite de la saison avec Pierre Sage ont été aussi abordés.

Une défaite de plus à décortiquer… L’équipe de TKYDG n’a décidément pas de chance et se retrouve bien plus souvent avec la mine déconfite que le sourire d’un succès lyonnais. Ce lundi, dans une nouvelle émission de "Tant qu’il y aura des Gones", le revers contre Rennes (2-3) a occupé le premier thème avec la vision d’Emmanuel Biron. Athlète français et Lyonnais de naissance, il est également un suiveur assidu de l’OL et a livré son regard sur la situation actuelle du club. Barragiste après 19 journées, la bande de Pierre Sage a un gros morceau qui se présente à elle dimanche au Parc OL avec la réception de l’OM. Un match couperet avec des recrues hivernales ?

Cinquième renfort de l’hiver, Nemanja Matic devrait logiquement en être, même s’il doit encore s’intégrer dans le moule lyonnais. Sera-t-il le seul nouveau visage ? Il reste quatre jours à l’OL pour finir ses emplettes et combler le vide à certains postes, comme au milieu de terrain aux côtés du Serbe. La dernière ligne droite s’annonce intense et va aussi conditionner une partie de ce second semestre 2023-2024. Avec de nouveaux joueurs, Pierre Sage doit-il revoir son système et surtout sortir des joueurs du onze pour de nouvelles têtes ?