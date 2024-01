À trois jours de la fin du mercato, l’OL continue d’avancer ses pions pour se renforcer. De Miami, John Textor a dressé un premier bilan, en espérant voir ce dernier évoluer positivement d’ici à jeudi soir.

Avec cinq arrivées depuis le 1er janvier, l’OL a tenu parole et s’est montré pour le moins actif sur le marché des transferts. Seulement, les arrivées rhodaniennes n’ont pas forcément répondu aux critères de base mis en avant par la direction avant le passage à la nouvelle année. Quand l’expérience était recherchée, l’OL a misé sur deux gros potentiels avec Malick Fofana et Gift Orban avant d’enfin apporter une touche de vécu avec Nemanja Matic ces dernières heures. Barragiste à l’aube de la 20e journée de Ligue 1, le club lyonnais ne s’est-il pas trompé de propriétés dans ce mercato hivernal ?

Discret depuis son one-man-show à Besançon début janvier contre Pontarlier, John Textor estime que les deux joueurs de La Gantoise sont avant tout des opportunités de marché. "Les mercatos apportent toujours des surprises, et parfois, il faut recruter un bon joueur lorsque l'occasion se présente, a déclaré le président dans L’Équipe. Après, à trois jours de la fin, c'est vrai qu'il est difficile d'être satisfaits, car nous avons encore quelques priorités en suspens... On voudrait des joueurs plus confirmés qui apportent la même expérience et le même leadership que Matic."

L'OL "a soumis deux offres" pour Danjuma et Benrahma

Estimant que l’arrivée du Serbe est "une très grosse amélioration" dans l’effectif de Pierre Sage, le propriétaire américain compte sur les trois derniers jours du mercato pour combler les manques dans ce groupe. Évoquant "un défenseur et peut-être un autre milieu", John Textor n’a pas omis de parler d’un dernier renfort offensif. Avec Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma, les profils ont été ciblés, mais les dossiers traînent en longueur et la question est de savoir si tout pourra être réglé avant le 1er février 23h59.

"Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon, a poursuivi Textor. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités, et le cas de Danjuma est encore plus compliqué, car Everton, qui détient ses droits via un prêt (de Villarreal), n'a pas de grandes raisons de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d’accord."

N’ayant pas apprécié certains comportements vendredi dans la défaite contre Rennes (2-3), John Textor a prévenu : il compte "apporter encore de la concurrence à chaque poste." Il reste 72h pour y parvenir.