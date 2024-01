Mercato : l’OL est passé à l’action pour Benrahma

À la recherche d’un ailier, l’OL a ciblé Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma. Pour ce dernier, le club lyonnais a soumis une offre à West Ham, qui n’a pas encore accepté.

L’horloge tourne et même John Textor n’est pas totalement satisfait. À trois jours de la fin du mercato hivernal, l’OL n’a pas encore réussi tout ce qu’il souhaitait entreprendre dans ce marché des transferts et il y a désormais urgence. Après l’expérimenté Nemanja Matic, le club lyonnais vise un nouveau renfort offensif, mais aussi défensif et au milieu. Une recrue par ligne en 72h, la tâche s’annonce ardue pour David Friio et Matthieu Louis-Jean. Fort de son réseau de l’autre côté de la Manche, le chef de la cellule de recrutement prospecte en Premier League pour aider l’OL à arriver à ses fins.

Il y a la piste Orel Mangala (Nottingham Forest) pour l’entrejeu et celles d’Arnaut Danjuma (Everton) et Saïd Benrahma (West Ham) pour les ailes. Deux pistes confirmées par Textor dans son long entretien à L’Équipe. "Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités."

West Ham enfin enclin à discuter ?

Plutôt droit dans ses bottes dans cette sortie médiatique, John Textor a-t-il dit vrai ? D’après The Athletic, l’OL aurait bien dégainé une offre conséquente pour Benrahma. Un transfert de 17 millions d’euros auquel s’ajouteraient des bonus pour convaincre West Ham. Seulement, les Hammers n’ont pas encore donné leur réponse et attendent de trouver un remplaçant à l’Algérien. Les choses pourraient vite se décanter puisque le Portugais Jota devrait très prochainement s’engager avec le club londonien. Mais dans cette dernière ligne droite, chaque minute compte et le chrono continue de tourner contre l’OL.