Pontarlier - OL (0-3) : John Textor s'est bien amusé à Besançon

John Textor (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Présent à Besançon, tout comme David Friio et Laurent Prud'homme, John Textor a assisté au match entre Pontarlier et l'OL (0-3). L'Américain est apparu très décontracté avant la partie.

Il a visiblement adopté l'esprit de la Coupe de France, ses stades champêtres et ses ambiances bon enfant. Ce dimanche, John Textor était à Besançon pour voir l'OL affronter Pontarlier en 32es de finale. Et avant même le début de la rencontre, qui verra son équipe éliminer le pensionnaire de National 3 (0-3), l'homme d'affaires est apparu très en forme et décontracté.

Bière, selfies et un sticker

Il a salué les plus de 600 supporters rhodaniens présents en parcage, plaisantant et échangeant avec eux. L'Américain a aussi été vu en train de boire une bière, visiblement pas refroidi par le climat du Doubs. Un fan lui a également offert un sticker aux couleurs du Virage Sud, qu'il a malicieusement collé à un poteau du grillage. Enfin, il a profité de cette parenthèse joyeuse pour prendre quelques selfies.

Pour ce voyage de début d'année, Textor était accompagné de David Friio et Laurent Prud'homme, respectivement directeur sportif et directeur général du club de Ligue 1. A l'issue de la partie, le propriétaire lyonnais a partagé une chaleureuse accolade avec son homologue du CAP.