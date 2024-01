Pontarlier - OL (0-3) : dernier match avec les Lyonnais pour Riou

Entré en jeu en fin de match contre Pontarlier (0-3), Rémy Riou a joué ce dimanche sa dernière rencontre avec l'OL.

Avec l'arrivée de Lucas Perri dans le groupe des gardiens lyonnais, on se doutait que Rémy Riou vivait ses derniers instants avec l'équipe rhodanienne. Cela s'est confirmé ce dimanche, puisque le portier a joué conte Pontarlier (0-3) son ultime match avec l'OL.

Formé au club, il a dû attendre néanmoins avant de pouvoir porter cette tunique. Parti à Auxerre, puis passé par Toulouse, Nantes et Caen notamment, Riou est revenu à l'été 2022 pour être la doublure d'Anthony Lopes. Un rôle qu'il a endossé à 11 reprises, dont 10 en Ligue 1. L'affiche de Coupe de France de ce 7 janvier restera donc sa dernière apparition avec les Lyonnais, ce qu'a confirmé Pierre Sage.

"Un grand monsieur", Pierre Sage

"C'est un grand monsieur, on tenait à la remercier pour ce qu'il apporte au quotidien dans le vestiaire. C'est un super coéquipier. Effectivement, il se passe des choses en ce moment pour lui et on voulait qu'il foule une dernière fois la pelouse", a-t-il annoncé sur France 3. Face au CAP, il est entré à la 85e minute, prenant la place de Lopes ainsi que le brassard de capitaine pour terminer la partie.

Soulignons qu'avec cette rencontre, le joueur de 36 ans est devenu le plus vieux joueur à évoluer avec l'Olympique lyonnais en compétition officielle depuis Yves Chauveau. Ce dernier avait joué contre Saint-Brieuc en 1982 à 36 ans et 335 jours comme l'indique Stats Foot.