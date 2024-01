Coupe de France : l'OL élimine Pontarlier et verra les 16es (0-3)

Les joueurs lyonnais lors de Pontarlier – OL en Coupe de France (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Pas inquiété malgré un début de match poussif, l'OL s'est imposé 3 à 0 à Besançon contre Pontarlier. Il se qualifie ainsi pour les 16es de finale de la Coupe de France.

C’était l’heure de la reprise pour l’OL ce dimanche, et cela s'est vu. Engagé en 32es de finale contre Pontarlier, l’Olympique lyonnais se rendait à Besançon afin d’affronter les pensionnaires de National 3. Une affiche qu’il a remportée pour se hisser en 16es de finale.

Mais la mise en route fut compliquée pour les hommes de Pierre Sage, malgré les cinq divisions d’écart avec leur adversaire. Maladroits, peu inspirés avec le ballon, à l’image d’Ainsley Maitland-Niles et Diego Moreira, les Rhodaniens ont dû attendre la 18e minute pour allumer la première mèche par Maxence Caqueret. Sa volée trop écrasée n’a toutefois pas trompé Buisson, le portier du CAP, au contraire de celle de Rayan Cherki. Le but de l'international Espoirs français a néanmoins été refusé pour un hors-jeu. Ce ne sera finalement que parti remise pour l’attaquant de 20 ans, à la conclusion d’un bon relai d'Alexandre Lacazette juste avant la pause (45e, 0-1).

L'OL n'a pas tremblé

Le plus dur était fait pour l’OL, qui dès le retour des vestiaires, inscrivait une deuxième réalisation après une belle action collective mise au fond par Maitland-Niles (52e, 0-2). De quoi se rendre la fin de partie plus sereine. Après avoir fait la différence, les partenaires d’Anthony Lopes furent plus relâchés, marquant une troisième fois par l’intermédiaire de Lacazette (57e, 3-0).

Sérieux pour écarter le CAP lors de son entrée en lice, l'Olympique lyonnais attend maintenant le tirage au sort du tour suivant. Celui-ci aura lieu lundi 8 janvier à 19 heures. La rencontre se tiendra le week-end du 20 et 21 janvier. Avant ce rendez-vous, retour au championnat le 14 janvier (17h05) avec un déplacement au Havre crucial dans la course au maintien.