Face à Pontarlier ce dimanche (14h30), Pierre Sage a opté pour une défense à 4 éléments. L'OL évoluera en 4-2-3-1.

Après trois rencontres, et trois victoires, dans un schéma à 3 ou 5 derrière, Pierre Sage a choisi de changer sa formule ce dimanche contre Pontarlier (14h30). Pour affronter le pensionnaire de National 3, l'OL retrouvera une défense à 4, dans un système en 4-2-3-1.

Incertain avant la rencontre comptant pour les 32es de finale de la Coupe de France, Duje Caleta-Car formera la paire avec Jake O'Brien en charnière centrale. En l'absence de Clinton Mata, Saël Kumbedi occupera le poste d'arrière droit, tandis que Nicolas Tagliafico évoluera à gauche.

Première titularisation depuis octobre pour Maitland-Niles

Voulant poursuivre la dynamique enclenchée avant la trêve, le staff lyonnais a bien aligné, comme prévu, les habituels titulaires : Corentin Tolisso, Maxence Caqueret, Rayan Cherki et le capitaine, Alexandre Lacazette. Soulignons toutefois les apparitions dans le 11 de départ d'Ainsley Maitland-Niles, en position de numéro 10, lui qui n'avait plus entamé une partie au coup d'envoi depuis le mois d'octobre, ainsi que de Diego Moreira, qui remplace Ernest Nuamah, parti à la CAN avec le Ghana. A noter qu'il n'y aura pas d'attaquant sur le banc rhodanien.

Le 11 de l'OL face à Pontarlier : Lopes - Kumbedi, Caleta-Car, O'Brien, Tagliafico - Tolisso, Caqueret - Maitland-Niles - Cherki, Lacazette, Moreira

Le banc : Riou, Henrique, Sarr, Diomandé, Akouokou, Alvero, Diawara