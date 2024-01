Pontarlier - OL : Pierre Sage ne devrait pas faire tourner

A la fois contraint par les absences et un effectif décimé, Pierre Sage n'alignera pas une "équipe B" contre Pontarlier dimanche.

De toute manière, les choix risques d'être limités pour Pierre Sage. Entre Dejan Lovren suspendu, Ernest Nuamah et Mama Baldé à la CAN, Jeffinho et Tino Kadewere transférés, c'est un groupe lyonnais amoindri qui se déplacera à Besançon pour son 32e de finale contre Pontarlier (N3) dimanche 7 janvier (14h30).

Il faut en plus ajouter à cela les possibles forfaits de Duje Caleta-Car et Mahamadou Diawara, qui n'étaient pas à l'entraînement vendredi. Quant à Clinton Mata, il est incertain, ayant été malade cette semaine. Il a participé à sa première séance le 4 janvier. Lucas Perri et Adryelson, les nouvelles recrues, pourraient faire le voyage, mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas joué depuis début décembre. L'effectif sera de toute manière très loin d'être au complet. Sans oublier que Johann Lepenant est toujours éloigné des terrains.

Continuer ce que le groupe "a amorcé"

Dès lors, l'entraîneur rhodanien devra composer avec une formation remodelée, mais qui sera compétitive. Hormis les absents, elle devrait contenir une bonne partie des éléments ayant joué lors des trois derniers succès en Ligue 1.

En tout cas, au vu de ses déclarations, Pierre Sage n'a pas l'intention de balancer une "formation B" dans l'arène du stade Léo-Lagrange. "Ma position est assez claire, quand la Coupe de France vient en lieu et place du championnat et que le rythme des matchs reste d'un par semaine, l'idée est de préparer l'équipe, toujours la renforcer. La logique sera différente quand les tours de coupe viendront en semaine, si on est encore dans cette compétition, a-t-il déclaré. On va être dans l'idée de continuer ce qu'on a amorcé. Tant qu'on est très clairs sur le fait que c'est la rencontre présente qui compte et que dès qu'elle est finie, on se concentre sur le suivant, je pense que ce n'est pas énergivore."