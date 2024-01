OL : Caleta-Car et Diawara absents à l'entraînement, Mata diminué

À deux jours du déplacement à Besançon pour affronter Pontarlier, Pierre Sage dispose d’un groupe de 19 joueurs. Duje Caleta-Car et Mahamadou Diawara étaient absents de l’entraînement de l’OL tandis que Clinton Mata effectue une reprise progressive après avoir été malade en début de semaine.

L’heure de la reprise a sonné pour les joueurs de l’OL. Les entraînements sont de nouveau au programme depuis le 31 décembre, mais dimanche (14h30), c’est la compétition, la vraie qui revient dans le quotidien des Lyonnais. Pas forcément une reprise en douceur avec un match de Coupe de France à se mettre sous la dent contre une formation de National 3. Pour ce déplacement à Besançon pour affronter Pontarlier, Pierre Sage ne pourra pas compter sur Dejan Lovren, suspendu, ni même Mama Baldé et Ernest Nuamah partis en Côte d’Ivoire pour disputer la CAN 2024. Avec le départ de Tino Kadewere et celui en attente de Jeffinho, les forces vives offensives sont plus que limitées pour l’entraîneur lyonnais.

Mata incertain pour Pontarlier

Ce vendredi, à deux jours du déplacement à Besançon, 19 joueurs ont pris part à la séance, mais aucune trace de Lucas Perri et Adryelson, toujours pas officialisés par le club lyonnais malgré leur présence entre Rhône et Saône. Sous les yeux de Damien Della Santa et Jamal Alioui les nouveaux adjoints de Pierre Sage, il n’y avait pas plus Duje Caleta-Car et Mahamadou Diawara, en récupération. Clinton Mata était lui bien là, mais s’est avant tout contenté d’un travail personnalisé. Malade depuis le passage à la nouvelle année, le latéral droit a effectué sa première séance en cette fin de semaine et est plus qu’incertain pour le match de Coupe de France contre Pontarlier. Une absence de plus à un groupe lyonnais fortement démuni…