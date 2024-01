Avec trois succès en trois matchs avant la trêve, l’OL a imprimé une dynamique positive qui lui redonne espoir. Avec le mercato qui a débuté le 1er janvier, le club lyonnais a-t-il revu ses objectifs ? Pas forcément pour Pierre Sage.

Après dix jours de trêve, les joueurs de l’OL ont repris le chemin de l’entraînement. Avec le sourire, car les trois victoires de suite pour terminer l’année ont clairement inversé la tendance négative qui s’était installée depuis le début de la saison. La formation rhodanienne reste une bête blessée, mais elle s’avance sur 2024 avec un peu plus de confiance qu’au début du mois de décembre et la claque reçue à Marseille. Cet influx positif sera forcément nécessaire pour redresser une situation globale chaotique et éviter de tomber dans le piège de Pontarlier dimanche (14h30) en Coupe de France.

En Franche-Comté, Pierre Sage ne pourra pas compter sur de nouvelles recrues malgré le mercato intense annoncé entre Rhône et Saône. Lucas Perri et Adryelson sont bien à Lyon depuis mardi, mais n’ont pas encore pris leurs marques avec leurs futurs nouveaux coéquipiers. Interrogé sur les deux Brésiliens et leurs apports, l’entraîneur intérimaire a botté en touche avec un sourire en coin. "Visiblement, ils n’ont pas encore ce statut de recrue. Il y a des choses dans les tuyaux, il y a quelque chose qui se passe, mais ce ne sont pas encore des recrues. Ils ne s’entraînent pas encore avec nous."

"Le mercato répond à une logique du club, pas la mienne"

En attendant que les anciens de Botafogo ne soient pas officialisés comme les deux premières recrues hivernales de l’OL, Pierre Sage doit composer avec un effectif qui vit au gré du mercato et de ses mouvements. À Pontarlier, l’entraîneur ne pourra compter que sur trois joueurs à vocation offensive avec Alexandre Lacazette, Diego Moreira et Rayan Cherki. "Un flux tendu" qui n’inquiète par l’ancien adjoint du Red Star qui estime avoir des "joueurs qui ont la possibilité de jouer et d’avoir le niveau en termes de performance et de disponibilité mentale". En n’allant pas piocher dans la réserve comme Pierre Sage l’a annoncé, on peut quand même se poser des questions.

Comme celle de savoir si la dynamique positive de la fin d’année a bouleversé les plans initiaux lyonnais sur le marché des transferts. Pas forcément si l’on en croit les principaux acteurs. "Je ne pense pas parce que la volonté était double. La première était de renforcer l’équipe pour avoir plus de ressources et plus de variété dans notre jeu. Et la deuxième volonté de laisser les joueurs dans un état de confiance par rapport à leur poste. C’est-à-dire de ne doubler, tripler des postes où il y avait de la satisfaction, a poursuivi Sage. Les deux logiques sont portées par le club, ce ne sont pas les miennes ou celles d’un directeur sportif. C’est une logique de club."

Il y aura bien du mouvement à l’OL, reste à savoir dans quelle réelle proportion…