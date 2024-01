OL : les joueurs s’attendaient à voir Sage confirmé à son poste

Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Intronisé comme coach intérimaire fin novembre, Pierre Sage garde encore cette étiquette en 2024. Néanmoins, l’OL mise sur la continuité, un choix validé par les joueurs.

Officiellement, on ne peut pas dire qu’il est l’entraîneur en chef de l’OL pour cette reprise. La situation avec Fabio Grosso empêche cette dénomination et c’est avant tout d’intérim dont il a été question ce vendredi pour la première conférence de l’année. Malgré tout, c’est sous le signe de la continuité que les joueurs lyonnais ont repris l’entraînement le dimanche 31 décembre. Pierre Sage était bien là pour les accueillir et planifier cette semaine de préparation pour la Coupe de France contre Pontarlier. Pas de nomination définitive donc, mais le sentiment de s’inscrire un peu plus sur la durée pour le natif de Lons-le-Saunier pour qui le rendez-vous à Besançon sera forcément spécial. "On m’a simplement dit que l’intérim se prolongeait encore un peu, qu’il fallait assurer la reprise avec les joueurs. Je me suis présenté à la reprise en ayant anticipé celle-ci avec les collègues du staff de manière à mettre les joueurs dans les meilleures dispositions dès le premier entraînement."

Moreira : "Pourquoi changer quelque chose qui a fonctionné ?"

Épaulé désormais par Damien Della Santa et Jamal Alioui comme adjoints, Pierre Sage a pu s’entourer de personnes choisies, preuve que la direction lui réserve peut-être plus qu’un simple intérim comme sort. Fort de trois victoires de suite avant la trêve, l’entraîneur toujours intérimaire a conquis son monde à Décines, à commencer par ses joueurs dont il a réussi à changer l’état d’esprit.

Interrogé sur le maintien de Pierre Sage durant la trêve, Diego Moreira n’a eu que des mots positifs pour décrire l’arrivée du quatrième coach de la saison à l’OL. "Il a donné une très bonne énergie, ça a fait du bien au groupe. Tout le monde l’a senti. C’est un coach qui donne beaucoup de conseils, qui parle beaucoup aux joueurs pour donner beaucoup de confiance. Tout le monde s’en est douté (de son maintien). Si on termine sur trois victoires et que ça se passe bien, je ne vois pas pourquoi on changerait une équipe qui gagne. Ça nous a fait du bien de savoir qu’il restait, mais on va continuer à travailler pour gagner des matchs et que ça continue."

Car c’est bien le nerf de la guerre, un coach est jugé par ses résultats et Pierre Sage ne dérogera pas à la règle.