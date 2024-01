OL : Pierre Sage envoie un message à Diego Moreira

Avec l’absence de joueurs offensifs à l’OL ces prochains jours, Diego Moreira pourrait avoir sa carte à jouer en janvier. Cependant, Pierre Sage en attend un peu plus du jeune Portugais.

Ce vendredi, à l’entraînement, il n’a pas fallu bien longtemps pour compter le nombre de joueurs offensifs à la disposition de Pierre Sage. Ils n’étaient qu’au nombre de trois : Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Diego Moreira. Entre le mercato et la CAN 2024, l’OL s’est très clairement affaibli en attaque et il ne reste plus qu’à espérer que les ailiers tant recherchés par la cellule de recrutement arrivent un jour ou l’autre. En attendant, le club rhodanien a un match de Coupe de France à jouer dimanche et les solutions seront forcément limitées, "à flux tendu" pour reprendre les termes de l’entraîneur lyonnais.

S’il ne piochera pas dans la réserve comme l’a prouvé l’entraînement du jour, Pierre Sage pourrait faire confiance à Moreira. Le Portugais est décrit comme "un joueur qui a énormément de talent" par son coach, mais reste encore novice au haut niveau. Prêté par Chelsea en fin de mercato, il vit sa première expérience dans un groupe pro, de quoi lui faire vivre "beaucoup de choses en ce moment".

Sage : "Il doit avoir de l'ambition"

Apparu à six reprises avec le maillot de l’OL, Diego Moreira s’est malgré tout contenté de 230 minutes en tout et pour tout. Volontaire, il pêche encore dans ses choix et se montre assez brouillon. Le dur apprentissage du haut niveau, diront certains. Avec aucun but et passe décisive à son actif sur la première partie de saison, l’ancien de Benfica aspire à faire mieux. Il n’est pas le seul.

Conscient que Moreira pourrait avoir un rôle à jouer dans les semaines à venir, Pierre Sage n’a pas hésité à envoyer un message à l’international espoirs portugais. "Il a eu du temps de jeu au début, je lui ai simplement signifié qu’il devait aujourd’hui gérer cette situation avec de l’ambition. Son objectif doit être de jouer un maximum s’il veut optimiser son prêt et qu’on tire aussi bénéfice de cette situation-là. Il doit gérer cette situation avec un peu plus d’agressivité, dans le bon sens du terme. Il n’est pas là pour être un joueur de l’effectif, il est là pour être un joueur de l’effectif qui postule et est performant à chaque match."

Resté sur le banc contre Monaco et Nantes avant la trêve, Diego Moreira a une carte à jouer en janvier. À lui de la saisir pour s’inscrire durablement dans la rotation offensive.