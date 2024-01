Coupe de France : le gardien de Pontarlier veut "bouffer" l’OL

À deux jours du 32e de finale de Coupe de France, le CA Pontarlier se prépare à l’évènement de sa saison contre l’OL. Néanmoins, les joueurs doubiens ne veulent pas s’avouer vaincus avant même d’avoir joué.

Le rêve d’une qualification est "minime" pour Jean-Luc Courtet mais le CA Pontarlier ne va pas rentrer sur la pelouse de Besançon comme une victime. Malgré les cinq divisions d’écart entre le club doubien et l’OL, la magie de la Coupe de France pourrait bien de nouveau frapper dimanche en fin d’après-midi au moment du coup de sifflet final. Si le CAP n’a pas changé ses habitudes avec trois entraînements cette semaine, cela ne l’empêche pas de rêver à un exploit et à un 16e de finale historique.

Avec le changement de règlement et les tirs au but dans la foulée des 90 minutes réglementaires, les chances sont forcément un peu plus élevées qu’en 2018 lors de l’affrontement contre Montpellier (1-1, 2-4 TAB) même si la marche est plus haute. "Je me dis que je vais avoir du boulot, mais on est une équipe qui aime défendre, tacler, dégager, a confié Lucas Buisson, portier du CAP, à nos confrères du Progrès. C’est ce qui me rassure aussi. Il y a certains de mes coéquipiers que je connais depuis sept ans, on est très soudé. Je sais qu’on va faire la guerre."

"On va faire la guerre"

Soutenus par 10 000 spectateurs, les joueurs de Pontarlier vont certainement vivre le match de leur vie. Si certains pourraient jouer la rencontre dans leur tête avant même le coup d’envoi et passer au travers, le gardien de la formation de National 3 est loin d’être dans cet état d’esprit. Au contraire, le complexe d’infériorité ne sera pas présent dans le but franc-comtois. Après l’euphorie, place à la compétition. "J’ai été émerveillé dix minutes. Après, je me suis dit qu’il fallait les bouffer ! Si on regarde sur le papier pour comparer, ça va nous faire mal à la tête (rires) ! Il y a des mecs qui ont gagné la Coupe du monde , d’autres qui ont joué à Arsenal."

Au déficit de talent, le CA Pontalier compte bien y répondre avec un engagement de tous les instants.