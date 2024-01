OL - Mercato : Stéphan se positionne sur le cas Matic (Rennes)

Ernest Nuamah face à Nemanja Matic lors de Rennes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Cible de l’OL pour se renforcer durant l’hiver au milieu de terrain, Nemanja Matic pose bien des tracas à Rennes. Même si le Serbe est officiellement incertain en Coupe de France, Julien Stéphan a réaffirmé son désir de le voir poursuivre en Bretagne.

On peut forcément s’interroger sur les véritables raisons de l’incertitude, mais Nemanja Matic est officiellement incertain pour le match de Coupe de France de Rennes contre Guingamp en raison d’une blessure musculaire. Ce forfait, s’il vient à se confirmer, intervient dans une période de mercato dans laquelle le nom du milieu serbe revient avec insistance. Parmi les meilleurs Rennais dans la première partie de saison, Matic aurait des envies d’ailleurs, en raison notamment de promesses non-tenues en dehors du terrain.

En plus de ces velléités de départ, l’intérêt de l’OL est venu rajouter un peu plus d’huile sur le feu. Dans son désir de renforcer son entrejeu avec un joueur d’expérience, le club lyonnais a érigé l’ancien de Chelsea comme l’une de ses pistes prioritaires. Alors forcément, le sujet Matic occupe quelque peu le quotidien du Stade Rennais depuis la reprise.

"J'espère qu'il restera avec nous"

Malgré l’approche d’un derby et d’un match de Coupe de France à jouer, le mercato a été l’un des points centraux de la conférence de presse de Julien Stéphan. De retour aux affaires en Bretagne pour prendre la suite de Bruno Genesio, le technicien breton s’est logiquement exprimé sur le futur de Nemanja Matic et a réitéré son désir de poursuivre l’aventure avec le longiligne milieu. "Moi, Nemanja, j'ai déjà communiqué dessus, je souhaite qu'on le conserve au club. Il y a des discussions en ce moment, je m'en tiendrai à ça, a déclaré le coach en conférence de presse. Je souhaite le conserver, comme la majorité des joueurs de l'effectif aujourd'hui. Je compte sur lui pour la deuxième partie de saison et j'espère qu'il restera avec nous."

Comme souvent dans le mercato, chaque club a son dossier chaud. Matic pourrait bien être celui des Bretons.