Mercato : l’OL à l’assaut de Matic (Rennes)

Ernest Nuamah face à Nemanja Matic lors de Rennes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

En quête d’un milieu défensif durant l’hiver, l’OL regarderait du côté de Rennes. Non pas pour Baptiste Santamaria mais l’expérimenté Nemanja Matic.

L’OL doit recruter au milieu de terrain durant l’hiver et ce n’est un secret pour personne. Malgré des dernières prestations plutôt convaincantes du duo Tolisso - Caqueret, l’entrejeu lyonnais n’a clairement pas été au rendez-vous lors de la phase aller. Le physique chancelant du champion 2018, les limites de son cadet sur certains aspects et des remplaçants pas au niveau ont convaincu les dirigeants de faire de ce recrutement un objectif prioritaire à compter du 1er janvier. Le profil est ciblé, à savoir un milieu capable d’avoir la capacité technique pour être la première rampe de lancement de l’OL et d’en imposer dans le contact. Ça ne court pas spécialement les rues, mais d’après L’Équipe, l’une de ses rares exceptions dans le budget lyonnais se retrouverait déjà en Ligue 1.

Le 6 expérimenté tant recherché

Après avoir coché le nom de Baptiste Santamaria, c’est finalement sur un autre milieu du Stade Rennais que l’OL aurait jeté son dévolu. Il s’agit ni plus ni moins de Nemanja Matic. À 35 ans, il ne représente pas un achat sur le long terme, mais le Serbe possède des atouts qui ont de quoi plaire entre Rhône et Saône. Passé par Chelsea, Manchester United ou encore l’AS Roma, Matic possède une solide expérience.

Il a pour lui d’être grand (1,94 m) et est doté d'une belle technique pour faire jouer l’équipe, ce qui manque actuellement à Lyon. Pas forcément fermé à un départ seulement six mois après son arrivée en Bretagne, l’international serbe était un pion essentiel sous Bruno Genesio. L’arrivée de Julien Stéphan, qui assure compter sur Matic, a un peu changé cette dynamique et l’envie du Serbe pourrait finir de convaincre Rennes de le laisser partir contre une somme d’argent.