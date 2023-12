Avancé comme l’une des cibles de l’OL pour cet hiver, Baptiste Santamaria est encore loin du club lyonnais. Olivier Cloarec, président de Rennes, a temporisé les envies de départ du milieu.

Dans un peu plus de quinze jours, ce sera le top départ d’un mois placé sous le signe des achats, des ventes, des rumeurs et de tout ce qui fait le folklore du mercato. Celui d’hiver est loin de faire l’unanimité chez certains entraîneurs et présidents, mais à l’OL, il pourrait bien servir à réajuster un effectif bancal. John Textor a promis une enveloppe de 50 millions d’euros (hors ventes) et ce serait pas moins de six recrues qui seraient visées sur le mois de janvier. Dans sa volonté de vite redresser la tête, l’OL serait bien avisé de faire ses emplettes rapidement. Mais entre dire et faire, il y a un monde. D’autant plus qu’il faut réussir à convaincre les parties adverses.

De nouveau titulaire avec Stéphan

Dans les dossiers hivernaux, le renforcement de milieu de terrain fait partie des objectifs prioritaires de l’OL. En plus de Guido Rodriguez et Rade Krunic, de retour dans les rumeurs d’arrivées, le nom de Baptiste Santamaria est également associé au club lyonnais. Évoluant au Stade Rennais depuis trois saisons, le milieu a pour lui de bien connaitre la Ligue 1 (209 matchs) à 28 ans. Néanmoins, de retour dans le onze titulaire sous Julien Stéphan, l’ancien Angevin est loin d’avoir quitté Rennes, à écouter son président. "À l’heure où on se parle, je n’ai rien. Et Baptiste n’est pas venu me dire 'je veux partir', a déclaré Olivier Cloarec à Ouest-France. Lui comme tous les autres. Ce qui me laisse encore plus à penser que tout le monde reste concerné par le Stade Rennais."

Cette piste est l'exemple-type de ce qui reste de se passer cet hiver. Oui, l'OL veut recruter, mais il va se confronter à des clubs intransigeants.