OL - Brann : 6 000 spectateurs attendus ce mercredi (21h)

Pour le deuxième rendez-vous de l’OL à domicile en Ligue des champions, l’affluence devrait être sensiblement la même que face à St-Pölten. Environ 6 000 spectateurs sont attendus au Parc OL ce mercredi (21h).

Dimanche, pour la réception de Toulouse au Parc OL, 36 777 spectateurs étaient venus assister à la première victoire de l’OL en championnat à Décines cette saison. Ce mercredi soir (21h), ils seront bien moins nombreux pour le match de Ligue des champions de l’OL féminin. Malgré un duel entre les deux équipes invaincues de la poule, l’affiche ne devrait pas attirer les foules, au grand regret de Sonia Bompastor. Du côté de Brann, jouer dans une telle enceinte est presque un rêve éveillé, mais les joueuses norvégiennes n’auront pas la chance de voir un Parc OL plein à craquer ou en serait que rempli au tiers. Comme il y a un peu plus de trois semaines face aux Autrichiennes de St-Pölten qui s’était joué à 18h45, l’affluence devrait être aux alentours de 6 000 spectateurs au coup d’envoi de cet OL - Brann.

5e pire affluence contre St-Pölten

Pas la plus grosse des affluences pour un match de Ligue des champions, mais les Fenottes se sont malheureusement habituées à ce scénario. Vanessa Gilles, qui vient tout juste de prolonger, regrettait d’ailleurs ce manque d’intérêt à Lyon dans une interview accordée à Olympique-et-Lyonnais. "Quand on joue la Ligue des champions et que ce soit vide, ça fait de la peine. C’est super que nos groupes de supporters (OL Ang’elles et Kop Fenottes 69) nous soutiennent à Prague ou ici, c’est incroyable, on les adore, mais on aimerait que toute la ville se mette derrière nous."

