Clinton Mata et Saël Kumbedi lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après l’entrée en lice en Coupe de France le week-end du 6 janvier, l’OL retrouvera la Ligue 1. Les Lyonnais se déplaceront sur la pelouse du Havre le dimanche 14 janvier (17h05).

Pour le retour du football en 2024, l’OL débutera deux fois hors de ses bases. Ayant hérité de Pontarlier en 32es de finale de Coupe de France, les Lyonnais iront en Franche-Comté le week-end du 6 janvier pour entamer cette deuxième partie de saison. Après avoir affronté le club de National 3 avec, on l’espère, une qualification à la clé, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se déplaceront une fois de plus, mais en Ligue 1 cette fois-ci. Ce mercredi, la LFP a dévoilé la programmation de la première journée de la phase retour du championnat. Pour la 18e journée de Ligue 1, l’OL se déplacera en Normandie pour affronter Le Havre.

Avec ou sans Pierre Sage ?

Cette rencontre a été programmée le dimanche 14 janvier à 17h05 et sera retransmise en co-diffusion sur Canal+ Foot sur Prime Video. Au match aller, Lyonnais et Havrais s’étaient séparés sur un score nul et vierge (0-0). Jean-François Vulliez était sur le banc après l’éviction de Laurent Blanc quelques jours auparavant. Pour ce deuxième rendez-vous, l’entraîneur adjoint sera-t-il aux côtés de Pierre Sage ? La mission intérimaire tient jusqu’à Nantes et la 17e journée, mais pour ce qui est du futur, c’est toujours un mystère.