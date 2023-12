Avec la valse des entraîneurs, "l’image de l’OL n’est pas bonne"

Avec Laurent Blanc, Jean-François Vulliez, Fabio Grosso et Pierre Sage, l’OL a utilisé quatre entraîneurs en première partie de saison. Un nombre conséquent qui n’est pas forcément du goût de Nicolas Tagliafico.

En maintenant Pierre Sage sur le banc jusqu’à la trêve hivernale, l’OL s’est évité un cinquième coach sur la première partie de saison. Dans l’instabilité chronique de ce début de saison lyonnais, la valse des entraîneurs n’a pas inversé la tendance. Il y a certes du mieux avec Pierre Sage, mais sans deux résultats à Monaco et contre Nantes, le constat sera très certainement le même que pour ses trois prédécesseurs. Si Jean-François Vulliez a avant tout assuré la transition entre Laurent Blanc et Fabio Grosso le temps d’un match, les deux champions du monde ont failli dans leur mission.

"C'est la première fois que je connais autant d'entraîneurs en si peu de temps, a observé Nicolas Tagliafico, ce mercredi en conférence de presse. Ce n'est pas une bonne chose pour l'équipe. C'est un cercle vicieux, l'équipe fait des mauvais résultats et on change d'entraîneur. Cela va mieux, puis on rechute et on rechange d'entraîneur. Il faut changer des choses. L'entraîneur qui est arrivé vient pour aider et pour tout donner, mais à la fin, c'est aussi à nous de tout donner et d'être tous ensemble. C'est à nous de répondre présent."

Il est vrai que ce début de saison chaotique a au moins eu le mérite de montrer que même en changeant d’entraîneur, les résultats n’étaient pas meilleurs. De quoi ajouter un peu plus de responsabilité aux joueurs ? Ces derniers ont deux matchs pour limiter la casse avant la trêve. Mais pour Nicolas Tagliafico, c’est tout un club qui doit maintenant prendre les bonnes décisions.