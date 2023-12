OL : Tagliafico pointe "des personnalités faibles" dans le vestiaire

Arrivé à l’été 2022 pour jouer la Ligue des champions et gagner sa place pour la Coupe du monde, Nicolas Tagliafico déchante depuis à l'OL. Comme Dejan Lovren, l’Argentin a pointé l’état d’esprit chez certains.

Il y a un peu moins d’une semaine, Dejan Lovren avait quitté l’auditorium du centre d’entraînement en lâchant une petite bombe. Celle qu’il parlerait dans le futur, car il en a gros. Ce mercredi, la barrière de la langue a empêché Nicolas Tagliafico d’en faire de même, mais on a pu sentir à quelques moments de la conférence de presse que l’Argentin était plutôt de l’avis du Croate. En pointant "des mentalités faibles" chez certains de ses coéquipiers, Tagliafico a rejoint Lovren qui avait ouvert la porte "à ceux qui n’étaient pas heureux ou contents" d’être à l’OL. On ne peut pas franchement dire que Nicolas Tagliafico soit le plus épanoui des hommes entre Rhône et Saône, étant souvent aperçu seul au moment de l’arrivée des joueurs à l’entraînement.

Tout le club doit faire "une auto-critique"

Pas vraiment acclimaté à la vie lyonnaise depuis son arrivée à l’OL en juillet 2022, le champion du monde 2022 déchante sportivement également. Convaincu par Peter Bosz de rejoindre les rangs lyonnais pour apporter son expérience et valider sa place dans le groupe argentin pour le Mondial, Nicolas Tagliafico avait été séduit par les ambitions lyonnaises de retrouver la Ligue des champions. "Je ne pensais pas vivre une situation comme celle-ci quand j’ai signé. Une des premières conversations que j’ai eues quand je suis arrivé et qu’on allait lutter pour être en Ligue des champions. Mais malheureusement, on est dans cette situation. Il faut l’affronter, jouer dur pour s’en sortir."

La réalité est bien différente avec notamment quatre coachs en quatre mois cette saison. "Une première" dans la carrière du latéral gauche qui appelle tout un club à faire "une auto-critique" car quand il a des "mauvaises décisions de prises, cela crée des mauvais résultats".