Vainqueur de son deuxième match de la saison, l’OL s’est relancé dans la course au maintien. Néanmoins, Pierre Sage ne veut pas s’enflammer au moment d’aller affronter Monaco sur son terrain.

Il est d’un calme olympien qu’on a l’impression que tout lui coule dessus. Que l’OL perde ou gagne, Pierre Sage fait preuve d’un certain recul pour analyser la situation. Elle est ce qu’elle est entre Rhône et Saône avec une lutte pour le maintien qui se dessine jusqu’à la fin de la saison. Alors ce n’est pas une victoire contre Toulouse (3-0) dimanche dernier qui va changer l’état d’esprit de l’entraîneur lyonnais. Gagner est "toujours le meilleur carburant" pour récupérer vite et avoir un état d’esprit positif, mais Sage ne veut pas non plus de l’effet pervers d’une victoire et d’une course au maintien relancée à l’OL. "Il ne faut pas s’enflammer. Au même titre qu’après Marseille, il ne fallait pas tomber dans le négatif. On est sur une logique à plusieurs matchs et il y a un certain nombre de points à prendre. On a réussi une étape, mais il y en a encore beaucoup."

Regarder le match qui arrive et non plus celui passé

La prochaine est assez élevée puisqu’il s’agit d’un Rocher à gravir à Monaco vendredi soir (21h). Actuellement troisièmes avec 30 points, les Monégasques seront certes privés de Golovin et Vanderson mais représentent un obstacle de poids. Ils ne sont pas le championnat de l’OL comme l’avait Pierre Sage après la défaite à Marseille, mais avant la trêve hivernale, un joli coup ne serait pas de trop pour les Lyonnais. Reste à le confirmer sur le terrain. Suite à la prestation plus séduisante à Lens, les observateurs attendaient l’OL au tournant contre l’OM.

Ils ont failli dans les grandes largeurs. Vendredi, le scénario sera similaire afin de savoir si l’embellie n’était encore que passagère. "Toute expérience est bonne à prendre, on s’est déjà servi de la défaite à Marseille pour le match contre Toulouse et la victoire créé encore un nouveau sentiment sur lequel il faut surfer dans notre manière de jouer et de défendre. On est dans une construction pas par pas." À Monaco, Pierre Sage devrait maintenir sa confiance à la solidité défensive affichée contre Toulouse. Avec un vrai juge de paix comme adversaire.