OL : David Friio et Matthieu Louis-Jean ont assisté à l’entraînement

Nouveau visage du sportif à l’OL, David Friio a profité de la séance pour observer les joueurs et Pierre Sage. Le directeur sportif était accompagné par Matthieu Louis-Jean.

À une quinzaine de jours de l’ouverture du mercato hivernal, les méninges sont forcément en ébullition dans les bureaux de l’OL et notamment dans celui de David Friio. Promu directeur sportif du club lyonnais il y a deux semaines, il est déjà sur le pied d’œuvre et doit rapidement prendre ses marques. En quinze jours, il a déjà commencé à poser sa patte sur le quotidien lyonnais, mais entre la recherche d’un entraîneur et des recrues à cibler pour se renforcer, Friio a été rapidement plongé dans le grand bain. Heureusement pour lui, il peut compter sur une cellule de recrutement qu’il connait plutôt bien avec Matthieu Louis-Jean comme référent et d’anciens de la maison OM ayant récemment rejoint les rangs de l’OL.

En plein travail de recrutement, David Friio et Matthieu Louis-Jean se sont malgré tout accordés un petit temps de pause ce mercredi en fin de matinée. Les deux hommes forts du sportif dans le club lyonnais, en plus de Pierre Sage, sont venus assister à la séance d’entraînement des Lyonnais, à deux jours du déplacement à Monaco. Une apparition qui peut paraître anodine, mais qui montre au moins qu’il y a désormais une présence quotidienne à l’OL. Et ce n’est pas du luxe.