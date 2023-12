L’OL a eu beau finir en boulet de canon cette fin de phase aller, le club paie quand même six mois calamiteux. Entre recrutement raté et promesses non confirmées, la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais livre ses flops du premier semestre.

Alvero, Akouokou, Maitland-Niles : erreur de casting

Dans ce tiercé qui vise le milieu de manière générale dans cette première partie de saison, il y a deux appréciations à lire. À 21 ans, Skelly Alvero découvre le très haut niveau et doit encore se mettre au diapason. Il a certes joué notamment sous Fabio Grosso (5 de ses 8 matchs) mais ses performances ont montré qu’il était encore avant tout dans une phase de post-formation. En misant cinq millions d’euros, l’OL a fait un pari sur le long terme en même temps qu’il aidait officieusement Sochaux à sortir un peu la tête de l’eau financièrement. Le milieu reste en apprentissage et finalement, un peu d’indulgence peut lui être accordée même si son retard à la causerie pour ce qui aurait dû être sa première titularisation en Ligue 1 à Brest et ses absences dans les groupes de Pierre Sage laissent penser qu’il y a autre chose. Plus que le jeune milieu, c’est tout le recrutement dans l’entrejeu lyonnais l’été dernier qui est un vrai fiasco.

On sentait déjà que quelque chose de louche allait se produire et la réalité du terrain l’a confirmé. En choisissant le remplaçant de la cible prioritaire, l’OL était allé au plus pressé en recrutant Paul Akouokou. Un recrutement qui avait interrogé et qui s’est confirmé entre septembre et décembre. Malgré une première plutôt satisfaisante contre Le Havre, l’Ivoirien n’a pas apporté cet impact physique recherché pour un rôle de sentinelle, tout comme son jeu au pied pour être la première rampe de lancement. L’OL n’est pourtant pas le plus flamboyant de la décennie, mais Akouokou trouve le moyen de montrer des limites dans ce marasme. Six matchs sur 14 possibles depuis son arrivée, mais surtout cinq présences hors du groupe lyonnais.

Preuve que le niveau laisse peut-être à désirer. Même constat pour Maitland-Niles ? Le dossier semble quand même différent avec un pedigree différent (Arsenal, Southampton, Angleterre) mais hormis son caviar pour Jeffinho à Monaco, difficile de se rappeler une action marquante de l’Anglais. Au contraire, c’est plutôt un langage du corps négatif, comme s’il trainait sa peine à l’OL, qui est ressorti de ces six premiers mois dans le Rhône… Mais ses deux dernières sorties laissent malgré tout présager d'un possible mieux à partir de janvier ?

Mama Baldé : une étiquette de chat noir

En le prenant en prêt, certes payant, l'OL avait choisi de miser sur un attaquant qui connaissait la Ligue 1 et qui avait la capacité à rapidement s'intégrer dans le groupe. Force est de constater que le pari pris est loin d'être concluant. Le Bissau-Guinéen est plein de bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Fabio Grosso a essayé de le mettre en confiance avec quelques titularisations, mais c'est finalement tout l'inverse qui s'est produit avec des ratés qui ont déclenché la colère et en même les moqueries de supporters. Ayant connu la descente en Ligue 2 avec Dijon et Troyes, Mama Baldé traîne une étiquette de chat noir que la situation à l'OL n'a fait que renforcer. Comme un symbole, la formation lyonnaise a signé ses trois victoires de suite avant la trêve sans l'ancien du Sporting. Car oui, l'arrivée de Pierre Sage a eu pour impact de voir Baldé désormais hors du groupe lors des matchs...

Rayan Cherki : des espoirs encore déçus

Sa passe décisive pour Alexandre Lacazette contre Nantes a dû lui faire du bien au moral. Parce qu'il en a clairement besoin. Rayan Cherki a passé six premiers mois compliqués dans cette saison 2023-2024. Avec aucun but inscrit et seulement deux passes décisives, l'international Espoirs est loin d'avoir rayonné. Parmi les pierres angulaires de la bonne passe lyonnaise en deuxième partie de saison dernière, Cherki est retombé dans ses travers à coup de gestes d'humeur, d'actions individualistes. Quand ses compères Barcola et Lukeba ont mis les voiles vers de grands clubs, lui est resté à l'OL...

A-t-il été touché dans son amour-propre ? Ce n'est pourtant pas faute d'avoir vu Laurent Blanc le titulariser sur ses quatre matchs entraînés avant que Fabio Grosso n'utilise la méthode forte avec son meneur. Relégué sur le banc, Cherki n'a pas eu la fierté de prouver à son coach qu'il avait tort de ces différents choix. Revenu en grâce sous Pierre Sage, le jeune Espoir s'attelle à faire les efforts collectifs désormais. Mais on est en droit d'en attendre beaucoup plus d'un tel talent.