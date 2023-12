Ernest Nuamah lors de Mexique – Ghana (Photo by Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans trois semaines débute la Coupe d’Afrique des Nations. Comme de nombreux clubs français, l’OL sera forcément impacté avec certains joueurs indisponibles comme Ernest Nuamah.

Comme à chacune de ses éditions, la Coupe d’Afrique des Nations soulève des critiques. Placée en plein milieu du calendrier, la CAN impose forcément aux clubs de devoir libérer certains des joueurs retenus pour la compétition. Certains sont plus touchés que d’autres et l’édition 2024 ne va pas déroger à la règle. Cette semaine, la CAF a dévoilé les différentes présélections des nations qualifiées pour le tournoi qui se tiendra en Côte d’Ivoire. De manière générale, l’OL s’en sort plutôt bien puisque seulement quatre joueurs peuvent espérer participer à cette compétition. Bien loin de l’OM ou du Havre qui pourraient se retrouver sans neuf joueurs en janvier. Pour en revenir à notre club qu’est l’OL, il risque malgré tout d’y avoir une absence préjudiciable pour cette reprise de la Ligue 1.

Seulement deux joueurs absents en janvier ?

Présélectionné avec le Ghana, Ernest Nuamah a de très grandes chances de prendre la direction de la Côte d’Ivoire, le Lyonnais ayant notamment offert la qualification aux Black Stars il y a trois mois. C’est d’ailleurs en partie dans cette optique que la direction lyonnaise s’est mise en quête d’un renfort offensif sur les côtés avec la piste Saïd Benrahma. Ce dernier, bien que dans la liste élargie de l’Algérie, est en bisbille avec son sélectionneur et a peu de chances de jouer la CAN.

Ce constat devrait être le même pour Paul Akouokou et Sinaly Diomandé. Les deux joueurs font partie de la liste ivoirienne pour cette CAN à la maison, mais on ne voit pas comment ils pourraient être retenus alors que le milieu et le défenseur ne jouent plus à l’OL. Pour Mama Baldé, sa situation d’échec dans la capitale des Gaules n'a pas remis en cause sa présence avec la Guinée-Bissau puisqu'il fait partie de la liste définitive. Ce devrait donc être deux joueurs qui manqueront à l’appel pour la reprise de la compétition de l’OL début janvier.