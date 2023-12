Ernest Nuamah, le nouveau spécialiste des corners à l'OL

L'OL trouve un rayon de lumière dans sa saison sombre grâce à Ernest Nuamah, le jeune attaquant ghanéen prêté par Molenbeek, qui se révèle être un exécutant de corner redoutablement efficace.

Dans le football moderne, les phases arrêtées sont des moments-clés pouvant déterminer l'issue d'un match. Pour l'Olympique Lyonnais, actuel lanterne rouge de Ligue 1, chaque détail compte dans la quête du maintien. Et il semble que la lumière puisse venir d’Ernest Nuamah, le jeune attaquant prêté par Molenbeek, a démontré une précision chirurgicale dans l'exercice des corners lors de la rencontre face à Lens (défaite des Lyonnais 3-2). En effet, lors de sa récente performance à Bollaert, pour le premier match de Pierre Sage en tant qu'entraîneur, Nuamah s'est distingué en offrant deux corners décisifs. Cette efficacité apporte un nouvel élan à l'équipe et pourrait être un atout important dans le redressement de l'OL en championnat.

La répartition des corners lyonnais cette saison :



-Maxence Caqueret : 43 corners (9 rentrants, 24 sortants, 1 droit, 9 joués à deux -> 0 décisif)



-Rayan Cherki : 17 corners (6 sortants, 1 rentrant, 10 joués à deux -> 0 décisif)



-Ernest Nuamah : 5 corners (5 rentrants -> 2… — Data OL (@OL_Data) December 3, 2023

Selon les statistiques révélées par Data OL, Nuamah a tiré 5 corners, tous rentrants, parmi lesquels 2 se sont avérés décisifs. Un ratio qui contraste fortement avec celui de ses coéquipiers, Maxence Caqueret et Rayan Cherki, dont aucun n'a débouché sur un but directement issu de leurs 43 et 17 corners respectivement. Alors que l'Olympique Lyonnais cherche désespérément à se sortir de la zone rouge, la capacité de Nuamah à transformer les corners en buts pourrait s'avérer être la clé de la survie.