L'Olympique lyonnais songe à garder Pierre Sage

Génésio, Sampaoli, Tudor… Et pourquoi pas Sage ? Propulsé entraîneur par intérim de l'OL après le départ de Fabio Grosso, Pierre Sage pourrait se voir proposer une prolongation inattendue de son mandat.

Après le départ soudain de Fabio Grosso de l'Olympique lyonnais, le nom de Pierre Sage est apparu comme une solution temporaire, mais pourrait-il devenir une solution à long terme ? Le technicien de 44 ans, directeur du centre de formation, a repris les rênes de l'équipe dans un contexte difficile, avec un défi immédiat contre Lens suivi d'un match crucial à Marseille. Malgré la défaite (3-2) contre Lens, l’OL de Sage a montré des signes prometteurs.

Pierre Sage, avec seulement deux jours de préparation, a réussi à insuffler une dynamique positive à l'équipe, montrant probablement le meilleur visage de l'OL de la saison. Malgré la frustration de la défaite, la qualité du jeu et l'état d'esprit des joueurs ont été remarquables. Actuellement dernier de Ligue 1 après 14 journées, Lyon est pressé par le temps et les attentes.

Selon les informations de L'Équipe, malgré la défaite amère à Lens, le coach intérimaire a séduit les dirigeants de l'OL. Ces derniers, toujours à la recherche d'un entraîneur permanent, ne semblent pas vouloir se précipiter, reconnaissant peut-être un potentiel inattendu en Sage.

Sa performance à Lens, où l'OL a montré des signes encourageants, malgré des erreurs individuelles et un penalty sévère concédé, a placé le directeur du centre de formation dans une position favorable.

Un match décisif à Marseille

En ce sens, Pierre Sage, qui assurera également le coaching contre Marseille et probablement contre Toulouse, pourrait voir son intérim prolongé si l'équipe continue sur sa nouvelle dynamique. La prochaine rencontre au Stade Vélodrome, s'annonce déterminante pour l'avenir de Sage.

Les dirigeants lyonnais semblent flairer le bon coup avec Sage. Alors que la recherche d'un successeur à Grosso continue, l'hypothèse Sage prend de l'ampleur. Ses discours constructifs et son approche du jeu plaisent, ce qui pourrait lui valoir une place plus pérenne. Les dossiers Sampaoli et Genesio, bien que toujours d'actualité, sont pour l'instant en attente.

Pierre Sage se trouve donc à un tournant. Si Lyon continue de montrer des performances solides sous sa direction, il pourrait non seulement redresser le cours de la saison mais aussi redéfinir sa carrière et l'avenir de l'Olympique lyonnais.