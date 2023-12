Mercato : contacts noués entre l’OL et Benrahma (West Ham)

Said Benrahma mprs de West Ham – Tottenham (Photo by Ian Kington / AFP)

À la recherche d’un ailier capable de percuter, l’OL serait entré en contact avec les représentants de Saïd Benrahma. L’Algérien évolue à West Ham, mais joue peu avec les Hammers.

L’OL veut se montrer agressif sur le marché des transferts, mais doit également faire attention à ne pas bouleverser toute la bonne dynamique qui a été aperçue ces trois derniers matchs. Un numéro d’équilibriste, mais dans lequel les trois victoires de suite ne doivent pas faire oublier certaines lacunes dans le groupe lyonnais. Notamment offensivement. Avec le départ d’Ernest Nuamah pour la CAN avec le Ghana, Pierre Sage va perdre l’un de ses titulaires pour a minima trois semaines. Les solutions de rechange sur le banc ne sont pas forcément à la hauteur d’un joueur titulaire (Moreira, Kadewere, Baldé) et un renfort est attendu entre Rhône et Saône durant l’hiver. L’une de ses pistes mène directement en Angleterre, du côté de West Ham, selon nos confrères de L’Équipe.

Il ne devrait pas être concerné par la CAN avec l'Algérie

Ayant déjà fait affaire lors du départ de Lucas Paqueta à l’été 2022, les deux clubs pourraient bien discuter de nouveau, mais dans le sens Londres - Lyon. À la recherche d’un ailier, l’OL aura passé la vitesse supérieure sur le dossier Saïd Benrahma. Des contacts auraient déjà été noués avec le représentant du joueur qui n’est autre que l’agent Pini Zahavi. En manque de temps de jeu chez les Hammers avec une moyenne de 44 minutes en onze matchs de Premier League, Benrahma n’aurait pas fermé la porte à l’OL.

L’ailier algérien possède une solide expérience (28 ans) avec plus de 152 matchs avec le club anglais en trois saisons. Bien que retenu dans la liste élargie de l’Algérie pour la CAN, Saïd Benrahma ne devrait pas être avec les Fennecs pour le rendez-vous africain. Une bonne chose pour l’OL qui cherche donc à avancer ses pions dans cette recherche d’un ailier. Reste à savoir si cela se fera sous la forme d’un prêt ou d’un transfert alors que le club français doit faire attention à sa masse salariale.