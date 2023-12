John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

De retour au Parc OL pour la victoire contre Toulouse, Jean-Michel Aulas est revenu sur les coulisses de la réconciliation avec John Textor. Tout sauf un acte de communication pour l’ancien président de l’OL.

Il est de retour au Parc OL et le club lyonnais n’en finit plus de gagner. Après sept mois loin de l’enceinte de Décines, Jean-Michel Aulas est revenu le dimanche 10 décembre pour assister à la rencontre entre l’OL et Toulouse. Un retour qui a coïncidé avec la première victoire lyonnaise à domicile. Seulement, voir de nouveau l’ancien président en tribunes présidentielles aux côtés de John Textor avait une toute autre symbolique que la victoire des joueurs de Pierre Sage sur le terrain.

Après des mois de guerre interne, les deux hommes d’affaires ont réussi à mettre leur ego de côté pour le bien du club. Plus de deux semaines après cet événement, Jean-Michel Aulas est revenu sur les coulisses de cette réconciliation inattendue. "On a décidé de discuter, a raconté vendredi JMA, interrogé par Canal+. À partir de ce moment-là, John m’a dit : "Il faut que tu reviennes au stade." Comme je n’avais pas de place, je lui ai demandé comment on faisait. Il m’a dit : "Tu viens derrière moi, proche de moi. On ira voir les joueurs ensemble avant ce match."

Également présent mercredi contre Nantes

Revoir leur ancien président dans le vestiaire comme à la bonne époque a dû renvoyer certains joueurs à un peu de nostalgie. "Ils devaient être surpris. Je l’étais aussi. J’étais un peu gêné. Très ému. J’avais les jambes qui étaient en coton. Je n’étais pas préparé et en plus c’était très émouvant." S’il écarte un "coup de communication", cette réconciliation est malgré tout intervenue la veille de l’annonce du rachat d’un tiers des actions OL Groupe encore détenues par Holnest par John Textor et l’abandon des dossiers judiciaires en cours lancés par Jean-Michel Aulas. Tout sauf anodin.

Néanmoins, pour le bien de tout un club et un peu plus de sérénité, l’ancien président et son successeur ont choisi de mettre de l’eau dans leur vin. De nouveau présent mercredi en President Box, Jean-Michel Aulas joue bien malgré lui les porte-bonheur avec deux victoires en deux présences au Parc OL.