Mercato : en plus d’acheter, l’OL va devoir réussir à vendre

Dans son désir de se renforcer, l’OL va également devoir vendre pour ne pas se retrouver avec un effectif pléthorique. Des départs sont espérés, mais les joueurs lyonnais trouveront-ils vraiment preneurs ?

La belle série de décembre a laissé entrevoir un peu d’espoir à l’OL. Remontée à la 15e place, la formation lyonnaise n’est plus relégable même si elle reste encore bien sous la menace d’une descente à la fin de la saison. Néanmoins, à l’heure de vouloir se renforcer, la bonne dynamique et le maintien à venir de Pierre Sage sont des éléments positifs en plus pour convaincre certaines cibles de poser leurs valises entre Rhône et Saône. Mais à l’heure de vouloir renforcer l’effectif, la direction doit de plus s’affairer à le dégraisser. Car si la volonté de John Textor, David Friio et Matthieu Louis-Jean est de recruter entre trois et cinq joueurs, l’OL dispose déjà d’un groupe conséquent pour une équipe qui ne joue qu’une fois par semaine.

Vendre oui, mais à qui ?

La DNCG a peut-être donné son aval pour que l’OL puisse recruter cet hiver pour 50 millions d’euros, le club reste malgré tout soumis à un encadrement notamment de la masse salariale. En plus d’acheter, il faut aussi vendre et certains éléments ne seront pas retenus. Le recrutement estival n’a pas été une franche réussite et Alvero et Baldé ne seront pas retenus. Tino Kadewere et Ainsley Maitland-Niles un peu plus après leurs récentes entrées. Pas vraiment dans les plans lyonnais, Paul Akouokou finira la saison à Lyon après avoir déjà joué avec le Betis et l'OL cette saison.

Le cas de Sinaly Diomandé est lui moins complexe sur le papier puisqu’il est ouvert à un départ après avoir été mis en marge du groupe depuis l’arrivée de Pierre Sage. La volonté de se séparer de plusieurs éléments est là, encore faut-il trouver des acquéreurs pour des joueurs qui n’ont pas donné satisfaction durant cette phase aller…