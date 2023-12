Ligue 1 : l’OL aurait dû être 12e à la trêve selon Opta

Le statisticien Opta a publié vendredi un classement corrigé de la Ligue 1, selon les Expected Points qui se basent eux sur les Expected Goals. L’OL aurait dû être à la 12e place à la trêve plutôt que la 15e qu’il occupe actuellement.

Les statistiques, on peut leur faire tout et rien dire. Néanmoins, par moment, elles permettent de démontrer qu’une équipe est en sous-régime par rapport à ce qu’elle peut montrer sur le terrain. Après 17 journées, c’est clairement ce qui est arrivé à l’OL si l’on en croit Opta. Vendredi, le statisticien a dévoilé un classement de la Ligue 1 selon les Expected Points, soit les points qui "auraient dû" être gagnés en fonction des Expected Goals, les buts censés être marqués par rapport la dangerosité des tirs. Avec l’OM, Rennes et Montpellier, la formation lyonnaise est l’une des quatre équipes qui a la plus sous-performé durant la phase aller. Remonté à la 15e place grâce à sa série de trois victoires, l’OL aurait dû être encore un peu plus haut si l’on se réfère au modèle d’Opta.

Près de cinq moins en moins qu'attendus

Selon les calculs du statisticien, qui se base sur les Expected Goals (les buts qui "auraient dû" être marqués selon la position des tirs), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette devraient compter 4,9 points de plus à leur compteur. Actuellement 15e avec seize unités, l’OL devrait être en réalité douzième si les fameux tirs pris en considération avaient fait mouche. Ce ne sont que des chiffres, que des statistiques, mais cela montre malgré tout que dans son malheur, le club lyonnais a eu les occasions de faire bien mieux. Il n’a toutefois pas réussi à saisir ces chances d’être en bien meilleure posture pour aborder 2024 et son mercato.