Vainqueur de son troisième match de suite mercredi face à Nantes (1-0), l’OL a également gardé sa cage inviolée pour la 3e fois d’affilée. Ce n’était plus arrivé à la formation lyonnaise en Ligue 1 depuis avril 2018.

La communion à l’issue de la rencontre était belle. Après plusieurs semaines et mois à manger leur pain noir, les supporters de l’OL ont enfin pu vivre de la joie de victoires ces derniers jours. Avec trois victoires sur les trois derniers matchs avant la trêve hivernale, la formation lyonnaise a redressé la tête et est sortie de la zone rouge. Tout n’est pas parfait dans le jeu, loin de là, mais Pierre Sage a eu le mérite d’imposer un vrai bloc équipe à cette formation qui donnait l’impression de ne plus en être une.

Les victoires étriquées à Monaco (0-1) et contre Nantes (1-0) ont mis en avant ce devoir collectif nouveau dans l’effectif lyonnais et l’entraîneur intérimaire n’y est pas étranger. Avant de bien attaquer, l’OL s’est avant tout adonné à bien défendre dans le 3-4-3 mis en place depuis trois rencontres. Un changement tactique aux effets positifs avec ces victoires, mais aussi cette capacité à ne pas prendre de but.

"On ressemble à une équipe"

Mercredi soir, le FC Nantes a eu la possession du ballon, mais n’en a finalement pas fait grand-chose, comme l’a regretté Jocelyn Gourvennec. Aucun tir cadré pour venir inquiéter Anthony Lopes et une défense lyonnaise qui continue à prendre confiance avec son trio O’Brien - Lovren - Caleta-Car. Avec la suspension de Lovren, cette charnière sera forcément amenée à être changée contre Pontarlier en Coupe de France et Le Havre, mais l’OL a retrouvé un peu de solidité défensive. "Maintenant, c’est mieux, on ressemble à une équipe, a avoué Duje Caleta-Car. L’atmosphère est bonne dans le vestiaire. Je ne sais pas depuis combien de temps l’équipe n’a pas fait trois victoires sans prendre de but, mais on aura besoin d’aussi bien défendre en 2e partie de saison."

Pour répondre au défenseur croate, symbole de ce renouveau défensif, la simple trace d’un triple clean-sheet en Ligue 1 remonte à avril 2018. Cela s’était aussi traduit par trois victoires, mais depuis le 14 avril 2018, l’OL avait été incapable de garder sa cage inviolée pendant 270 minutes, même pour gratter un point. Une éternité.