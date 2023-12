L’OL n’est plus relégable au meilleur des moments

Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En s’imposant mercredi contre le FC Nantes, l’OL a poursuivi sa belle série de décembre. Les trois victoires de suite ont permis aux Lyonnais de sortir de la zone pour la première fois depuis la fin de la 1re journée.

Deux extrêmes et un gros trou d’air au milieu. En l’espace de 17 journées disputées, l’OL a vécu mille et une vies dans cette campagne 2023-2024 et malheureusement pas dans le bon sens. Attendu dans la course à l’Europe, le club lyonnais n’a jamais été en position de répondre à cet objectif. Il fallait bien regarder sur les trois places du championnat mais celle du bas pour trouver le nom du club septuple champion de France.

Dans cette première partie chaotique, l’OL a brillé par sa capacité à rester scotcher à la dernière place. Entre la fin de la septième journée et le début de la 16e, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont porté ce bonnet d’âne sans discontinuité… Loin, bien loin des objectifs dont rêvait John Textor au début de l’été. Et puis un réveil psychologique semble avoir eu lieu avec Pierre Sage.

Dernier entre la 7e et la 16e journée

Tout n’est pas parfait loin de là et l’entraîneur intérimaire a avoué à demi-mot mercredi que le plan de jeu de l’OL contre le FC Nantes n’était pas celui prévu à la base. La formation rhodanienne reste une équipe malade mais qui arrive désormais à prendre des points et même à gagner. Et c’est tout ce qui fait la différence. Si la bouillie à Marseille a laissé penser à une crise sans fin il y a deux semaines avant que cette équipe, incapable de gagner pendant 12 journées, ne trouve le moyen d’enchainer trois victoires sur les trois derniers matchs de la phase aller. Il fallait une série à cet OL et il l’a tenue au meilleur des moments.

En prenant neuf points pendant que les concurrents directs ont fait du surplace, les Lyonnais ont d’abord laissé le fauteuil de bon dernier à Clermont lors de la 16e journée avant de sortir de la zone rouge mercredi juste avant la trêve de Noël. Le scénario idéal, si l’on peut dire, pour partir l’esprit un peu plus léger et casser cette spirale. Cela faisait depuis la fin de la 1re journée que l’OL ne s’était pas situé au-dessus des trois dernières places…