Mercato : le flop Amin Sarr déjà de retour à l’OL ?

Prêté avec option d’achat par l’OL en fin de mercato estival, Amin Sarr n’a pas convaincu à Wolfsburg. Le club allemand souhaiterait casser le prêt de l’attaquant suédois cet hiver.

Obligé de faire attention à ses dépenses l’été dernier, l’OL avait également cherché à se séparer de plusieurs joueurs afin d’alléger la masse salariale. On pense notamment à Thiago Mendes ou Karl Toko-Ekambi. Au fur et à mesure que la fenêtre des transferts se refermait, le club lyonnais a de plus souhaité se séparer de certains joueurs ne faisant pas ou plus partie des plans.

Ce fut le cas d’Amin Sarr, pourtant débarqué entre Rhône et Saône en janvier 2023. Mais les six mois de l’attaquant suédois n’ont convaincu personne à l’OL alors qu’un rapport négatif avait été rendu par la cellule de recrutement à son sujet. Qu’importe, il fallait bien limiter la casse sur les onze millions d’euros dépensés à l’hiver et la direction pensait avoir fait un bon coup.

Cinq matchs en quatre mois

Dans les dernières heures du mercato, Amin Sarr a été envoyé du côté de Wolfsburg dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat à 13 M€ plus 500 000 euros de bonus en cas de qualification européenne du club allemand. Un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert avait même été glissé par l’OL. Seulement, l’option de relance que pouvait représenter le VfL ne se passe pas comme prévu pour Sarr qui n’a joué que cinq matchs (aucun but) et qui s’est blessé au genou.

Face à ce rendement, le club allemand, dixième de Bundesliga, souhaiterait casser le prêt d’Amin Sarr dès cet hiver, selon Foot Mercato. Cela entraînerait certainement une compensation financière pour l’OL, mais le club lyonnais aimerait certainement ne pas voir un de ses flops revenir poser aussi vite ses valises entre Rhône et Saône.