Les joueuses de l’OL remontées après le rouge reçu par Lindsey Horan contre Brann. (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Face à un peu moins de 4000 spectateurs acquis à la cause de SK Brann et des décisions arbitrales contestables, l’OL a tenu avant de craquer (2-2). Les Fenottes finissent sur un accroc qui leur servira en deuxième partie de saison.

Ce n’est très certainement pas l’accueil qu’elle s’imaginait. En revenant en Norvège avec l’OL pour la première fois depuis 2018-2019, Ada Hegerberg ne pensait pas être acclamée, mais ne pensait pas non plus être la cible d’un climat hostile, étant sifflée à chaque touche de balle et même à sa sortie du terrain à deux minutes de la fin. Pourtant, jeudi soir à Bergen, c’est bien ce qu’il s’est passé. Dans le petit stade de l’Åsane Arena, les 3800 spectateurs agglutinés dans les tribunes ont pris à cœur leur rôle de 12e homme pour aider le SK Brann à accrocher (2-2) l’ogre lyonnais. Tellement bien joué que cela a même surpris Sonia Bompastor qui ne s’attendait pas à une telle hostilité. "C'était un beau stade, l'ambiance très bonne. Ils ont un bon public. J'ai peu aimé l'hostilité dont ils ont fait preuve envers Ada (Hegerberg) et notre équipe, on mérite un peu plus de respect."

L'OL reste une équipe à abattre

L’OL n’était pas venu en Norvège pour passer des vacances et si certaines pouvaient le penser, les joueuses de Brann les ont vite ramenées à la réalité. Ce quatrième rendez-vous de Ligue des champions n’a été en rien une sortie classe verte dans les fjords norvégiens. Les Lyonnaises ont été chahutées dans cette première partie de saison, mais très certainement pas de cette façon-là. Comme au match aller à Décines, le SK Brann a réussi à allier défi physique et volonté de jouer pour mettre à mal l’équilibre lyonnais. Cela avait fonctionné par quelques brides au Parc OL, c’était bien plus flagrant jeudi soir à Bergen. Privées de quatre de ses cadres (Renard, Bacha, Le Sommer, Dumornay), les Fenottes ont été bousculées, tancées et n’ont pas forcément trouvé la bonne formule pour répondre à ce défi. Elles avaient plutôt réussi à assurer l’essentiel en faisant rapidement le break par Amel Majri (6e) et Ada Hegerberg (12e) sur un penalty.

Et pourtant, cet avantage n’a pas fondu comme neige au soleil dans le froid norvégien, mais s’est dilapidé au fur et à mesure que les cœurs des supporters se réchauffaient et que Brann a compris qu’il y avait un coup à jouer. Le bijou de Kielland, déjà buteuse une semaine auparavant, dix minutes avant la pause, a donné un supplément d’énergie à la formation de Bergen que l’arbitre de la rencontre a totalement fini de décupler au retour des vestiaires. Déjà frustrées de ne pas pouvoir développer correctement leur jeu sur une pelouse synthétique qui change pas mal de choses "au niveau des rebonds, des appuis, des ballons qui fusent beaucoup plus", les Lyonnaises ont également dû apprendre à garder leurs nerfs. Forcément, l’OL, par son pedigree, sa stature, est une équipe à abattre. Le SK Brann a joué avec ses qualités qui peuvent ne pas plaire à tout le monde.

"On doit mieux gérer ces faits de jeu"

Néanmoins, le foot féminin n’est pas différent du foot masculin et ce n’est pas le monde des Bisounours. Les contacts ont été appuyés par moments et on a senti sur certaines expressions du visage d’Ada Hegerberg ou encore Damaris que le self-control était de sortie dans les rangs lyonnais. Jusqu’à cette 52e minute qui a été un point de bascule dans cette rencontre. Sur un énième coup à la limite, Lindsey Horan est sortie de ses gonds et a été coupable d’un geste d’humeur sur Haugland. Un fait de jeu qui n’aurait dû entraîner qu’un avertissement pour l’Américaine, tout comme la Norvégienne pour son intervention par-derrière. Seulement, dans un excès de zèle, Volha Blotskaya a sorti directement le rouge pour la milieu de l’OL quand Haugland est passée entre les mailles du filet. Après la rencontre, Sonia Bompastor a livré les coulisses de cette exclusion qui a changé beaucoup de choses "Après un tacle par-derrière de la Norvégienne, Lindsey a eu peur de la blessure et a dit 'mon putain de genou' en anglais. L’arbitre a pensé qu’elle s’adressait à elle et qu’elle l’insultait, et lui a mis un carton rouge. C’est dommageable, car ce n’est pas ce qui s’est passé, et cette mauvaise compréhension a eu de graves conséquences".

De graves conséquences même si elle n’explique pas toutes les difficultés lyonnaises et ce nul. À ce niveau de la compétition, on peut forcément se demander comment une arbitre ne maitrise pas la langue de Shakespeare, mais cette décision plus que contestable permet à l’OL "d’engranger de l’expérience en tant qu’équipe pour gérer ces faits de jeu", a souligné Vanessa Gilles. En rentrant en France pour mieux partir en vacances avant la reprise le 2 janvier, les joueuses lyonnaises auront au moins ramené la qualification pour les quarts de finale. Pour la première place, il faudra a minima attendre déplacement à St-Pölten le 25 janvier prochain.