Brann - OL : Renard est restée à Lyon, Becho de retour

Pour le dernier match de l’année 2023, Wendie Renard est restée à Lyon afin de passer des examens complémentaires. Au contraire de Vicki Becho de retour, la capitaine ne participera pas à Brann - OL ce jeudi (18h45).

Son absence a forcément interpellé dès que les joueuses de l’OL ont posé le pied sur le sol norvégien mercredi en fin de matinée. Sortie en première mi-temps lors de la victoire lyonnaise à Fleury samedi (1-3), Wendie Renard n’a pas pris la direction de la Norvège avec ses coéquipières mercredi. Dans l’attente d’une information claire et nette sur la nature de sa blessure, la capitaine des Fenottes est restée à Lyon pendant que le reste du groupe convoqué par Sonia Bompastor s’est envolé en direction de Bergen. Présente en conférence de veille de match, l’entraîneure lyonnaise a confirmé le forfait de Wendie Renard qui "a passé des examens complémentaires mercredi après-midi. On devrait communiquer en fin de semaine." Avec Selma Bacha et Eugénie Le Sommer, déjà absentes lors du dernier match, la défenseuse française est l’autre grande absente de ce dernier rendez-vous de l’OL en 2023.

Quand tous les regards seront tournés vers Ada Hegerberg pour ce retour à la maison, Bompastor a convoqué 21 joueuses et l’OL se retrouve avec un effectif assez jeu pour ce voyage scandinave sous la neige de Bergen. Les jeunes Belhadj, Sangaré, Mendy, Joseph et Swierot sont de la partie, tout comme Vicki Becho. Alors qu’elle avait été annoncée comme indisponible jusqu’à la reprise en janvier, l’ailière française fait son retour dans le groupe lyonnais pour cette dernière de l’année.