Mercato : l'OL se retrouve avec les ailes déplumées

Jeffinho après son but lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Avec les futurs départs de Jeffinho et Tino Kadewere, l’OL a fait de la place devant. Seulement, à ces deux départs s’ajoutent les absences liées à la CAN. Contre Pontarlier, Pierre Sage ne disposera que de trois joueurs à vocation offensive.

On l’avait dit, en même temps que l’OL devait recruter, le club lyonnais devait également regarder du côté des sorties pour alléger un effectif qui ne disputera que la Ligue 1 et a minima un match de Coupe de France. On est loin de l’époque où la cadence était infernale avec trois matchs par semaine et la volonté de faire tourner pour reposer les organismes. Au contraire, Pierre Sage doit avant tout faire des choix et laisser des joueurs sur le carreau tant le groupe lyonnais est épargné par les blessures et donc trop imposant.

Avant la trêve, ils étaient entre 25 et 27 joueurs à pouvoir postuler pour une place avant un match. Trois jours après l’ouverture du mercato, ce chiffre est le même. Bien qu’aucune signature n’ait été encore officialisée dans un sens comme dans l’autre, l’OL va s'attacher les services de Lucas Perri et Adryelson qui remplacent numériquement Tino Kadewere et Jeffinho plus que jamais sur le départ. Quand le secteur défensif s’est renforcé, celui de l’attaque s’est clairement appauvri ces dernières heures.

Seuls Lacazette, Moreira et Cherki disponibles contre Pontarlier

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le prêt de Jeffinho à Botafogo n’a pas encore été rendu public, mais le Brésilien a pris un aller sans retour pour ses vacances de fin d’année et patiente à Rio de Janeiro. Les arrivées de Perri et Adryelson à Lyon devraient très certainement accélérer ce dossier dont l’issue est déjà toute trouvée. Pour Tino Kadewere, le constat est le même et l’affaire devrait même être conclue avant celle du Brésilien. Malgré des bons états de service avant la trêve durant laquelle Pierre Sage a vu qu’il pouvait compter sur l’état d’esprit collectif du Zimbabwéen, l’ancien Havrais était un candidat au départ durant l’hiver avec une fin de contrat en juin prochain.

À la recherche de renforts, le FC Nantes a flairé le bon coup, mais finalement Kadewere pourrait bien rapporter quelques pécules à l’OL. Disposant d’une option pour activer une prolongation d’un an, l’attaquant l’a joué grand seigneur pour que la formation rhodanienne récupère un petit quelque chose. On parle de deux millions d’euros en cas de maintien des Canaris et si ce n’est pas en Loire-Atlantique, ce sera forcément ailleurs l’été prochain. Si l'on ne peut pas les considérer comme des bonnes nouvelles à proprement parler, les départs de Jeffinho et Kadewere répondent à une politique de dégraissage souhaitée et souhaitable.

Une arrivée offensive proche d'arriver ?

Cependant, quand Pierre Sage devait faire face à un casse-tête avant la trêve, l’entraîneur intérimaire n’aura pas à se remuer les méninges dans les prochains jours. Ou plutôt à savoir comment rendre son équipe offensive, car les solutions ne sont clairement plus légion à l’OL. Aux deux départs s’ajoutent les absences liées à la CAN 2024. Le club lyonnais ne sera représenté que par deux éléments, mais manque de pot, tous deux évoluent sur le front de l’attaque. On savait que l’absence d’Ernest Nuamah serait préjudiciable sur les premières semaines de janvier, mais ce début de mercato renforce encore un peu plus ce sentiment.

Avec Baldé, ce sont donc deux autres possibilités en moins pour Sage dimanche face à Pontarlier. Le club de National 3, en quête d’exploit, ne risque pas d’être gêné au moment de faire un focus offensif à la vidéo dans les prochains jours. Ils ne seront que trois joueurs portés vers l’attaque de sûr dans le groupe lyonnais dimanche. Avec Alexandre Lacazette, Diego Moreira et Rayan Cherki, les solutions sont limitées et Pierre Sage pourrait bien devoir piocher à l’étage inférieur pour combler le vide, au moins numériquement. Cela reste bien maigre, surtout quand la Ligue 1 reprend ses droits le 14 janvier en Normandie. Et si tout simplement les départs de Jeffinho et Kadewere laissaient sous-entendre qu’une arrivée sur les ailes était dans les tuyaux et proche d’aboutir ? Il vaudrait mieux pour l'OL qui se retrouve aujourd'hui sans ailes.